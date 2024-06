El C3A de Córdoba celebra el Día Europeo de la Música este viernes con 'Paseando entre las nubes'

CÓRDOBA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), con sede en Córdoba, ha programado para este viernes, a las 12,00 horas, un proyecto musical diseñado exclusivamente para el C3A con motivo del Día Europeo de la Música y que cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

Tal y como ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, en la Sala T4 del C3A y bajo la obra 'Desfile', de Fiona Banner , que forma parte de la Exposición 'Ecologías de la Paz' (TBA21), se podrá disfrutar de la música entre las obras de la exposición.

Así, cuatro músicos de la provincia de Córdoba presentan 'Paseando entre las nubes', un proyecto musical diseñado exclusivamente para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía y en el que intervienen Raquel Romero (viola), Azahara Escobar (violonchelo), Marco Guerrero (teclado) y José Antonio Luque (contrabajo, monocordio y compositor).

'Paseando por la nubes' es el preludio de una creación de mayor envergadura en la que éstos y otros artistas están trabajando actualmente, Así, en el C3A se aúna la creación contemporánea de diversas disciplinas con música en directo en la sala, recordando un tema directo de la exposición: "la Paz no sólo significa la ausencia de guerra".

El programa a interpretar es 'Visión', el estreno absoluto de una obra de carácter onírico y contemplativo que será interpretada por monocordio, violonchelo, sintetizador y viola. 'On its way' tendrá su estreno de la versión para viola, violonchelo, contrabajo, sintetizador, cuencos tibetanos y crótalos. El concepto principal es el transcurso imparable del tiempo.

El programa también incluye 'Lamento', versión para sintetizador, contrabajo, viola y violonchelo, siendo el eje central una pulsión interna que emerge desde el silencio, y 'Calling from the Air', obra de carácter rítmico y minimalista, que presenta un contraste con las anteriores. Además, se presenta por vez primera para teclado, viola, violonchelo y contrabajo.