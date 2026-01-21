El C3A organiza en Córdoba el III Encuentro Docente sobre actividades vinculadas a la programación expositiva del centro

El C3A presentará el Programa Didáctico Didáctica3 en el III Encuentro Docente del Curso 25-26. - C3A

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de las nuevas exposiciones que ha previsto en Córdoba, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) organiza la próxima celebración del III Encuentro Docente del Curso 25/26, una cita dirigida a profesorado, agentes educativos, colectivos sociales y culturales, interesados en conocer los nuevos itinerarios, talleres y propuestas didácticas vinculadas a la programación expositiva del centro.

Según ha informado el C3A en una nota, será una ocasión para descubrir de primera mano las líneas de trabajo educativo del centro y explorar posibles vías de colaboración a través del arte contemporáneo. El encuentro tendrá lugar en el propio C3A el próximo jueves 29 de enero.

De esta forma y continuando con el "diálogo abierto y compartido" que viene impulsando el C3A junto a los diferentes agentes sociales, educativos y culturales, desde el centro se llama a participar en un nuevo "encuentro orientado a presentar y compartir los contenidos del Programa Didáctico Didáctica3" del C3A.

Este encuentro se concibe como "un espacio de intercambio y reflexión, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre la comunidad educativa, las entidades sociales, las asociaciones culturales" y el propio centro. La iniciativa busca "promover un trabajo en red que amplíe las posibilidades de acción, participación y aprendizaje colectivo".

Durante la sesión se presentarán las principales líneas del citado Programa Didáctico Didáctica3, "una propuesta que ofrece recorridos y talleres creativos dirigidos a centros educativos de todos los niveles, desde Infantil hasta Universidad, así como a colectivos interesados en acercarse al arte contemporáneo. Este programa busca fomentar el pensamiento crítico y creativo a través de la experiencia directa con las exposiciones y procesos artísticos desarrollados en el C3A".

En consecuencia, el encuentro será "una oportunidad para profundizar en los contenidos educativos y culturales del centro, intercambiar experiencias y plantear líneas de colaboración futura con docentes, asociaciones y profesionales del ámbito social y cultural".