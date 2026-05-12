La Escuela de Joyería y Centro de Referencia Nacional recibe en Córdoba la visita de la asociación de ostomizados

Visita de la Asociación de Ostomizados de Córdoba a la Escuela Joyería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Joyería de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha recibido la visita de la Asociación de Ostomizados de Córdoba (Aocor), en el marco de su estrategia de difusión y comunicación como Centro de Referencia Nacional de Joyería y Orfebrería.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, dentro del Plan Anual de Trabajo (PTA), el centro desarrolla una línea de actuación específica centrada en la recepción de asociaciones y colectivos interesados en conocer de primera mano su labor formativa y su contribución al sector.

Estas visitas permiten mostrar a la sociedad el trabajo que se realiza en la Escuela, favoreciendo el conocimiento de su actividad y su papel como referente en el ámbito de la joyería y la orfebrería, así como su función de conexión con el tejido empresarial.

Durante la jornada, un grupo de aproximadamente 20 personas ha tenido la oportunidad de conocer las instalaciones del centro, así como la evolución histórica de la joyería y los principales proyectos que se están desarrollando actualmente. Entre ellos, destacan iniciativas de sensibilización dirigidas a los más jóvenes, como el proyecto 'Una joya para ti', orientado a acercar el sector a nuevas generaciones.