El Gobierno andaluz aprueba el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba

Archivo - Estación de Autobuses de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, que define la estrategia de movilidad para atender las necesidades de una población de más de 400.000 habitantes para los próximos años.

El plan define 54 actuaciones, como la implantación de una red de Cercanías (ahora es Tren de Proximidad) y una mayor cobertura para los autobuses metropolitanos mediante el aumento de paradas. Además, plantea la ampliación del Consorcio de Transportes, con la integración plena de cinco municipios y el inicio de los estudios de viabilidad y de demanda para incorporación, en un futuro, de otros 19 municipios.

El plan de transporte, elaborado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se marca como objetivo aumentar la demanda de transporte público en un 8% y reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en un 26%. Para ello, se plasman una serie de medidas para reducir el uso del vehículo privado en favor de un crecimiento del transporte público y de los desplazamientos a pie o en bicicleta.

En este sentido, el plan propone una ampliación de los servicios ferroviarios en el corredor del Valle del Guadalquivir, con la petición de la puesta en marcha de un servicio de cercanías con paradas o apeaderos en todos los municipios entre Posadas y Villa del Río (Posadas, Almodóvar del Río, Villafranca de Córdoba, El Carpio, Pedro Abad, Montoro, Villa del Río y la capital).

Además, se pretende reforzar el tren con aparcamientos disuasorios asociados al cercanías, la adaptación de las líneas de autobuses metropolitanos para hacer coincidir las frecuencias y una nueva línea alimentadora de cercanías en el ámbito municipal de Córdoba con conexión próxima a la estación ferroviaria de El Higuerón y coordinada con la línea M-250.

Junto a ello, se plasma la necesidad de actuaciones de mejora del autobús metropolitano, centrado en mejorar la cobertura y aumentar las frecuencias, así como dotar de mayor coordinación de los servicios con las líneas de autobuses urbanos. Igualmente, se recoge la construcción de intercambiadores de transportes y mejora de la red ciclista del área metropolitana para favorecer los desplazamientos en bicicletas.

Además de las actuaciones, el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba abre la puerta a la ampliación del Consorcio. Con su aprobación, se integrarán con pleno derecho en el consejo de administración cinco municipios (Baena, Villa del Río, La Carlota, Almodóvar del Río y Montoro).

Igualmente, supone el inicio de los estudios para la incorporación de hasta 19 nuevos municipios mediante convenios, divididos en dos fases. En una primera fase, se analizará la integración de Montilla, La Rambla, Montalbán, Santaella, Hornachuellos, Adamuz, Bujalance, Fuentecarreteros, Espiel, Fuente Palmera, Palma del Río, Cañete de las Torres, Algallarín y Aguilar de la Frontera. En una segunda fase se completaría con Fuente Obejuna, Puente Genil, Luque, Peñarroya-Pueblonuevo y Lucena.

El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba parte de un diagnóstico previo de la movilidad a partir de la información recopilada de estudios previos, datos de encuestas domiciliarias, además de datos anonimizados de telefonía móvil.

De este análisis pormenorizado se extrae que se producen cerca de un millón de desplazamientos diarios (931.294), de los que el 73% son internos en la capital, mientras que el resto se reparten entre los viajes en la corona metropolitana (20%) y entre Córdoba y la corona (7%). Predomina el vehículo privado, alcanzando un 86,1% de los viajes motorizados.