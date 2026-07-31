El Hospital Reina Sofía de Córdoba estrena una web específica para celebrar sus cinco décadas de historia - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Reina Sofía ha puesto en marcha la web 'www.50aniversariohurs.com', concebida como el espacio digital de referencia para conocer y seguir todas las iniciativas organizadas con motivo de su 50º aniversario.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la nueva plataforma ofrece acceso al programa de actividades que el hospital desarrollará a lo largo de 2026, organizado en seis bloques: institucional, científico, cultural, deporte y salud, humanización y social.

Profesionales, pacientes, asociaciones y ciudadanía podrán localizar así fácilmente las propuestas de mayor interés. Uno de los elementos centrales de la web será su calendario interactivo, que permitirá consultar las actividades por fecha, temática, tipo de evento o público destinatario.

Cada iniciativa contará con una ficha propia con información sobre el lugar de celebración, el horario, el contenido y las entidades participantes. La plataforma dispondrá también de espacios dedicados a la actualidad del aniversario, con noticias, imágenes, vídeos y otros contenidos multimedia.

Además, incluirá una sección centrada en los principales hitos de las cinco décadas de historia del Reina Sofía, junto con fotografías, testimonios y materiales que permitirán recordar la evolución del centro desde su apertura.

La web ha sido diseñada para ofrecer una navegación clara, visual y accesible desde ordenadores y dispositivos móviles, y se actualizará durante todo el año con nuevas actividades y contenidos relacionados con la celebración.