La Junta impulsa una nueva convocatoria para la Base Logística con 4,88 millones para formar a 2.460 personas en Córdoba

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (centro), junto al presidente de Diputación, Salvador Fuentes, en su visita para informar sobre el Punto de Información del SAE sobre la Base Logística. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo continúa reforzando las actuaciones dirigidas a anticipar las necesidades de personal cualificado que generará la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y el ecosistema empresarial asociado a este proyecto estratégico en la provincia de Córdoba y ha impulsado una nueva convocatoria con 4,88 millones para formar a 2.460 personas.

La consejera del ramo, Rocío Blanco, ha informado en una visita a Córdoba de esta segunda convocatoria del proyecto formativo singular para la BLET, dotada con 4,88 millones de euros, así como del nuevo Punto de Información del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un servicio que centraliza toda la información sobre empleo y formación relacionada con la Base.

Durante el acto, acompañada por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el subdelegado de Defensa en Córdoba, coronel de Infantería José María Ortega; la teniente de alcalde delegada de Hacienda, Economía y Empleo del Ayuntamiento y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, y el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, Blanco ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con la preparación del capital humano que demandará este proyecto.

Como ha señalado la titular andaluza, la llegada de la Base Logística representa "una oportunidad histórica" para Córdoba y, desde el primer momento, el Ejecutivo autonómico tuvo claro que "la falta de profesionales cualificados no podía convertirse en un freno para el crecimiento de las empresas que se implanten en la provincia".

En este sentido, ha destacado el trabajo conjunto desarrollado entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación provincial, el Ministerio de Defensa y el tejido empresarial de la provincia para anticipar las necesidades de empleo y formación, haciendo hincapié en que las empresas que deciden invertir necesitan planificación y una respuesta coordinada de las administraciones.

Uno de los principales instrumentos de esta estrategia es el nuevo Punto de Información del SAE sobre la Base Logística, concebido como una ventanilla única para facilitar a la ciudadanía información actualizada sobre los perfiles profesionales más demandados, los procesos de selección, la oferta formativa disponible y acompañamiento a personas desempleadas, facilitando su adaptación a los nuevos yacimientos de empleo vinculados a la BLET.

Además de prestar atención personalizada a las personas interesadas, este recurso mantiene una coordinación permanente con las empresas y con las entidades de formación para adaptar la programación formativa a las necesidades reales del mercado laboral.

Ubicada en el Edificio Los Ministerios, en la calle Tomás de Aquino, y con horario de 9,00 a 12,00 horas, Rocío Blanco ha explicado que el objetivo de este Punto de Información es evitar que los ciudadanos tengan que recorrer distintos organismos para resolver una misma consulta, facilitando así el acceso a la información y acompañando a las personas durante el proceso para que nadie pierda una oportunidad laboral por falta de orientación.

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado que la convergencia económica pasa por "la creación de empleo de calidad" y ha subrayado que Andalucía ha reducido de forma significativa la diferencia en la tasa de paro respecto a la media nacional. En este sentido, ha afirmado que proyectos tractores como la BLET están "impulsando la recuperación del empleo industrial en la provincia y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo".

Fuentes ha destacado la apuesta de la Consejería por anticiparse a las necesidades del mercado laboral mediante la formación, con el objetivo de que tanto los jóvenes como las personas en búsqueda de empleo puedan acceder a los puestos de trabajo que generarán la BLET y su industria auxiliar. Asimismo, ha recordado que Córdoba cuenta con 17.000 empleos industriales más que hace cuatro años y ha asegurado que "la mejor inversión que podemos hacer es en formación, formación y formación".

Asimismo, la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, ha afirmado que "nadie puede resolver un reto de esta envergadura en solitario. Por eso, el Imdeec ha actuado como catalizador, uniendo la demanda de las empresas con la capacidad de respuesta formativa de la Junta". "Este nuevo punto de la calle Tomás de Aquino es un excelente ejemplo de lealtad institucional y de cómo, cuando las administraciones colaboramos de manera fluida y coordinada, los grandes beneficiados son los ciudadanos de Córdoba", ha señalado.

Por otro lado, el subdelegado de Defensa en Córdoba, José María Ortega, ha subrayado la "estrecha colaboración" de todas las administraciones en torno a la Base Logística y ha destacado que este Punto de Información del SAE viene a reforzar el punto de información que desde hace un año tienen en marcha en la Subdelegación. "Estaremos coordinados para asesorar a todo el que esté interesado, para que pueda participar en esta oportunidad laboral", ha agregado.

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROYECTO SINGULAR

Junto a este servicio, la Consejería de Empleo ha puesto en marcha la segunda convocatoria del proyecto formativo singular para la BLET, publicada ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ('https://lajunta.es/6ezvn').

La iniciativa cuenta con una inversión superior a los 4,88 millones de euros y la previsión es desarrollar 164 cursos que permitirán cualificar a 2.460 personas, desempleadas y ocupadas, en especialidades vinculadas a los perfiles que demandará la Base Logística y las empresas de su entorno, entre ellas, Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

La convocatoria se articula en tres líneas de actuación. La primera de ellas, la Línea 1, financiará acciones de formación en el trabajo dirigidas prioritariamente a personas desempleadas. Por su parte, la Línea 2, que financiará también acciones de formación en el trabajo, estará destinada preferentemente a personas ocupadas cuyo centro de trabajo esté ubicado en Andalucía. Y, finalmente, la Línea 3 permitirá impartir ofertas de Grados C del Sistema de Formación Profesional prioritariamente para personas desempleadas.

Con carácter general, las acciones formativas se desarrollarán en la provincia de Córdoba, con carácter presencial y estarán orientadas a cubrir las necesidades detectadas en torno a la futura Base y su ecosistema empresarial. Del presupuesto, 1.951.620,99 euros se destinan a la línea para personas desempleadas; 377.010 euros, a la línea para personas ocupadas; y 2.559.633,43 euros a los Grados C para personas desempleadas.

Las subvenciones podrán financiar hasta el 100% del coste de la actividad formativa, las entidades interesadas deben presentar su solicitud a través de Profeus+A y tienen de plazo hasta el 24 de julio. Cada entidad podrá presentar una solicitud por línea, detallando las acciones formativas que pretende impartir.

Con todo, la consejera ha subrayado que tanto el Punto de Información como la segunda convocatoria del proyecto formativo singular responden a una misma estrategia de anticipación ya que "son dos instrumentos complementarios para que las oportunidades que genera la Base Logística lleguen a los cordobeses en forma de empleo y cualificación profesional".