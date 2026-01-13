La Junta recupera el antiguo Palacio de Justicia para destinarlo a nueva sede administrativa en Córdoba

Foto de familia de las autoridades ante el Edificio Administrativo Plaza de la Constitución de la Junta de Andalucía en Córdoba. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha presentado este martes en Córdoba el resultado de la rehabilitación integral del antiguo Palacio de Justicia, un edificio emblemático situado en la Plaza de la Constitución que, tras años en desuso, "se convierte en una nueva y moderna sede administrativa del Gobierno andaluz en la ciudad, que permitirá reorganizar las delegaciones territoriales para ofrecer un mejor servicio a los cordobeses".

Así lo ha resaltado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, quien ha inaugurado este martes oficialmente el inmueble junto a los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, con la asistencia del presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, entre otras autoridades.

La operación, para la que se han destinado 15 millones de euros, supondrá además, para la Junta de Andalucía en Córdoba, un ahorro anual en alquileres de 160.000 euros, constituyendod la rehabilitación del inmueble un ejemplo del modelo de "gestión responsable del patrimonio público que defiende la Junta de Andalucía, basado en la utilidad pública, la sostenibilidad económica, la transparencia y la eficiencia".

En este sentido, la consejera de Economía ha señalado durante su intervención en le acto inaugural que "hoy presentamos una actuación que refleja con claridad cómo entiende este Gobierno la gestión del patrimonio público de los andaluces", que es "poniéndolo al servicio de todos los ciudadanos".

El edificio, cerrado desde 2017 tras el traslado de los juzgados, "vuelve ahora a tener vida y actividad", subrayando Carolina España que "este inmueble, no es solo un edificio administrativo", sino que "supone recuperar la vida, el comercio y la actividad de una zona que llevaba años esperando esta rehabilitación", dado el impacto positivo que tendrá en el entorno urbano y comercial de la zona. En este sentido, ha añadido que "el trasiego diario de personas favorecerá la apertura de comercios y cafeterías y contribuirá a que el barrio vuelva a ser lo que era".

La rehabilitación se enmarca en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos Next Generation. La inversión total supera los 15 millones de euros, de los que 5,9 millones han sido autofinanciados por la Junta de Andalucía.

Gracias a esta actuación, "un edificio de los años 70 del pasadod siglo, obsoleto desde el punto de vista funcional y energético, se ha transformado en un inmueble moderno, eficiente y plenamente adaptado a las necesidades actuales" de la Administración autonómica. "Hemos convertido un edificio en desuso en una sede administrativa moderna, eficiente y al servicio de los cordobeses", ha remarcado la consejera.

El antiguo Palacio de Justicia acogerá ahora la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, las delegaciones territoriales de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, así como las agencias Atriam y Trade.

Más de 430 empleados públicos trabajarán en este espacio, lo que permitirá concentrar servicios hasta ahora dispersos en distintos puntos de la ciudad y mejorar la atención a la ciudadanía, con lo que "gana la Administración, que mejora su eficiencia y cercanía, y ganan los cordobeses, que podrán realizar sus trámites en un mismo espacio con mayor comodidad", ha afirmado Carolina España.

AHORRO ENERGÉTICO Y MEJOR ACCESIBILIDAD

La intervención ha respetado la estructura original del edificio, incorporando soluciones arquitectónicas modernas, un acceso único y representativo, una reorganización funcional de los espacios y la renovación completa de las instalaciones.

Especial relevancia tiene la mejora de la eficiencia energética, que alcanza la máxima calificación gracias a la mejora de la envolvente térmica, la iluminación LED, la instalación de energía fotovoltaica para autoconsumo y la modernización de los sistemas de climatización y electricidad. Todo ello permitirá un notable ahorro energético y mejores condiciones de trabajo para los empleados públicos.

Además, se ha actuado sobre la accesibilidad, la seguridad y la habitabilidad, creando un entorno laboral más confortable y accesible, con espacios abiertos, mayor iluminación natural y recorridos adaptados, lo que redunda en un mejor servicio a la ciudadanía.

La puesta en funcionamiento de esta nueva sede administrativa supondrá además un ahorro anual de casi 139.000 euros en arrendamientos y unos 20.000 euros en costes de mantenimiento. "Ponemos fin al alquiler de espacios para edificios de la Junta en Córdoba y avanzamos hacia una gestión más eficiente de los recursos públicos", ha resaltado la consejera, "ya que estas medidas permiten destinar más recursos a servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación".

Carolina España ha destacado también la cooperación institucional con el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, que habían señalado esta rehabilitación como una actuación prioritaria. "La coincidencia de intereses entre administraciones es un ejemplo de cómo la cooperación leal genera un mayor retorno social y hace ciudad", ha señalado.

La consejera ha concluido reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con la puesta en valor del patrimonio público, señalando que "nuestro objetivo es que el patrimonio deje de ser un lastre y se convierta en una herramienta al servicio del futuro de Andalucía y del interés general. Gobernar bien es gestionar con responsabilidad lo que es de todos".

ADMINISTRACIÓN MÁS MODERNA

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que el nuevo edificio es una muestra del compromiso del Gobierno andaluz con "la modernización" de la administración y la mejora de los servicios públicos, permitiendo ofrecer una atención más cercana y eficaz a la ciudadanía.

"Andalucía avanza con un gobierno que no se queda en palabras, sino que actúa, que innova, que piensa en el futuro", ha recalcado el consejero de Sanidad, al mismo tiempo que ha incidido en que el objetivo del Gobierno andaluz es "hacer de Andalucía una tierra de oportunidades, bienestar y progreso para todos, y estas instalaciones va a permitir que la administración andaluza lo siga haciendo".