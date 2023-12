Loles López destaca el incremento del 10% para las pensiones no contributivas que aprueba la Junta de Andalucía

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha destacado este martes en Puente Genil (Córdoba) que el Consejo de Gobierno aprobará este miércoles un incremento del 10% para las pensiones no contributivas, muy por encima de lo que se hacía "en etapas anteriores", en las que se subían "solo el IPC".

En declaraciones a los periodistas durante la presentación del 'I Ximenez Xmas Camp 2023', iniciativa para favorecer la conciliación laboral y familiar de los empleados de la empresa Ximenez Group, Loles López ha resaltado que, en contraposición a lo que ocurría antes con la actualización de las pensiones no contributivas, "desde que llegó Juanma Moreno hemos tomado un nuevo rumbo", pues "ya el año pasado se subió un 10% y este año la volvemos a subir otro 10%".

Ello es así, según ha argumentado, "porque consideramos que es esencial", teniendo en cuenta "la inflación" y que "el coste de la vida" se sitúa "muy por encima del IPC", de ahí que "la subida que vamos a llevar a cabo sea muy necesaria", evidenciando con ello que "siempre estamos al lado de las personas que más lo necesitan, y las personas que son perceptoras de este tipo de prestación sin duda alguna es porque requieren ese empuje".

En cuanto al perfil de las personas que perciben una pensión no contributiva, la consejera ha precisado que es el de "aquellas personas que al final tienen una retribución muy bajita", que "no les permite llegar al final de mes. De ahí que esa pensión, que es del Estado y que siempre la mantiene excesivamente baja, lo que hacemos nosotros es un complemento a esa pensión de un 10%, una subida del 10%, porque me parece una forma de complementar y ayudar a esas personas ante una prestación, que sigue siendo muy baja para ellos".

De esta forma y tal y como ha avanzado Loles López, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, aprobará este miércoles la referida subida del 10 en el complemento autonómico que destina a los beneficiarios de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos (SGIM) para el año 2024.

Esta medida beneficiará a casi 95.000 personas (94.853), dentro del grupo de población más vulnerable, y supone un incremento muy superior al Índice de Precios al Consumo (IPC), cuyo porcentaje definitivo ha quedado fijado en el 3,5%. Por lo tanto, supone una revaloración casi site puntos por encima del IPC y es la más alta que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno andaluz desde 2003.