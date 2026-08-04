Medina Azahara acoge desde este miércoles la sexta edición de 'Algarabía. Escénica Medieval'

Cartel de 'Algarabía. Escénica Medieval'. - CONJUNTO ARQUEOLÓGICO MEDINA AZAHARA

CÓRDOBA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Conjunto Arqueológico Medina Azahara organiza la sexta edición del programa 'Algarabía. Escénica Medieval', desde mañana miércoles y hasta el próximo sábado, a las 22,00 horas, en la plaza situada frente al Edificio Basilical Superior, con una variada y atractiva programación que busca alcanzar a un público diverso para transmitir los conocimientos sobre las sociedades medievales mediterráneas, europeas y también de más allá, perfilando sus culturas, sus formas de vida, sus anhelos y, sobre todo, la idea que tenían de sí mismas y del resto.

Según informa el conjunto arqueológico en su web, consultada por Europa Press, 'Algarabía' bebe de fuentes de tradición medieval, pero sin cerrarse a nuevas interpretaciones o inspiraciones contemporáneas, haciendo del patrimonio un elemento vivo y en continuo proceso de creación cultural.

En el medievo no se dispone, a diferencia del mundo clásico o de los siglos posteriores, de espacios diseñados y construidos ex profeso para la escenificación. Sin embargo, la escena está presente por doquier, en las cortes del califa omeya en Medina Azahara, de los reyes de León, del Imperio Germánico o del emperador de Bizancio, en el pórtico de las iglesias con los autos sacramentales o en los mercados y zocos, con juglares, romances de ciego, saltimbanquis y danzantes.

En Madinat al-Zahra debieron de coexistir numerosas formas artísticas escénicas, desde el canto de las Yariyas (esclavas exquisitamente educadas en poesía, canto o uso de instrumentos, pero también filosofía o historia) para el disfrute intelectual de los poderosos, a los humildes cuentacuentos en el zoco. Todas estas formas de contar, y más, son también una forma, de llegar a conocer y comprender mejor el mundo de quienes habitaron la ciudad de Abd al-Rahman III.

'Algarabía. Escénica Medieval 2026' quiere dar cabida a una multiplicidad de expresiones artísticas y lúdicas cuya esencia es la diversidad cultural que define a la Córdoba del siglo X, con relaciones con el Norte de África, Oriente Medio, Imperio Bizantino o cristianismo latino, desde los pequeños reinos de la Península a Italia, el Imperio Romano Germánico o el casi desconocido mundo eslavo. La variedad se manifiesta igualmente en las tradiciones de cada fe y cada lengua, desde el árabe al latín, pasando por el griego, el hebreo, el bereber o las nacientes lenguas romances.

De esta manera, el espectador podrá imaginar todo aquello que pudo ver y oír el califa o el emperador en sus lujosas y refinadas cortes, pero también lo que sus más humildes súbditos encontraban en las plazuelas y posadas.

Así las cosas, mañana miércoles 5 de agosto se celebra la actividad 'Artefactum: Tempus est iocondum (Es tiempo de gozar)', que ofrece un recorrido musical dinámico por la Europa medieval de los siglos XII al XIV. A través de una cuidada selección que equilibra piezas instrumentales de danza con cantigas devocionales y lírica profana, la propuesta recrea con rigor y frescura el ambiente de las tabernas, cortes y plazas de la época. Interpretado con réplicas de instrumentos históricos, destaca por su ritmo festivo, su gran energía y un enfoque musical cercano y vibrante.

Un día después, el jueves 6 de agosto, será el turno de 'Umayya: Mediterráneo sufí', un grupo especializado en la preservación del patrimonio tradicional oriental. Su repertorio abarca el canto devocional (Inshad Dini), la música clásica de raíz andalusí y la espectacular danza giratoria tanoura. El proyecto reúne a destacados artistas de diversas procedencias radicados en el país. El grupo es conocido por sus colaboraciones con instituciones culturales como la Casa Árabe y su trabajo con artistas multidisciplinares como la bailarina Leena Qadi, ofreciendo espectáculos de gran riqueza espiritual e histórica.

El viernes 7 de agosto será el turno de 'Ibrahim Keivo Band: Cuando caiga la tarde'. El nuevo proyecto de Ibrahim Keivo, Gani Mirzo y Neila Benbey, Hafsa Wallada, incorpora en escena a la coreografa y bailarina Rachida Aharrat, dirigiendo el espectáculo escénico junto al musico y danzante Ibrahim Keivo y otros musicos. Ibrahim Keivo (nacido en 1966) es un aclamado cantante, multiinstrumentista y musicólogo sirio de origen armenio, reconocido internacionalmente como una de las voces más importantes para la preservación de la música folclórica antigua de Mesopotamia.

Por último, el sábado 8 de agosto llegará el espectáculo 'Layali/Amanés: Viaje de Maqam. Ecos del Mediterráneo', en el que se exploran las profundas conexiones musicales entre las tradiciones árabe-andalusíes y el rebetiko griego. Desde el evocador ya lil, ya lil de la España andaluza y el norte de África hasta el profundo aman aman de Asia Menor y Grecia, el proyecto une a dos conjuntos: el Ensemble Andalusí del Mediterráneo (Granada, España) y Aman Rebetiko (Kavala, Grecia).