Moreno reivindica ante Sánchez la cooperación institucional tras el accidente de Adamuz: "Juntos llegamos más lejos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero (c), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), este lunes en Adamuz (Córdoba) tras el accidente de tren. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la cooperación entre administraciones tras el accidente de tren registrado este pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que ha causado varias decenas de fallecidos y heridos, y ha defendido que "juntos llegamos más lejos y más rápido".

Así lo ha manifestado el presidente andaluz durante su intervención en una comparecencia junto a Pedro Sánchez en Adamuz, en la que ambos han estado acompañados, entre otras autoridades, por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como por el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno.

Juanma Moreno ha dedicado palabras de agradecimiento a los vecinos de Adamuz por su "cooperación" tras el accidente, y por haber "hecho gala de algo que es muy propio de Andalucía, que es la solidaridad, que al final es lo que define la ternura de un pueblo como el nuestro", según ha sostenido antes de valorar las "muestras de solidaridad" y de "cariño" que han llegado a esta comunidad desde "todos los rincones de nuestra geografía y del conjunto de España".

"En nombre de todos los andaluces", Juanma Moreno ha dedicado también palabras de agradecimiento "a todas y cada una de las personas que anónimamente han hecho un esfuerzo colectivo para intentar solventar una situación compleja", así como ha agradecido "la coordinación absolutamente necesaria que se necesita en una catástrofe de esta naturaleza", ante la que también se requiere "disposición de medios" y "lealtad" para "intentar solventar y aliviar en la medida de lo posible algo que se escapa" a las "capacidades" del conjunto de administraciones, ha añadido.

Ha destacado en esa línea el trabajo conjunto que, desde este pasado domingo, se ha llevado cabo entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Adamuz, la Diputación Provincial de Córdoba y el Gobierno de España, con el único objetivo, según ha agregado Moreno, de "auxiliar a los accidentados", por un lado, y de localizar e identificar, "junto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los miembros de ADIF, a las víctimas, a las personas fallecidas en este triste accidente".

Moreno ha avisado de que "quedan todavía muchas horas de trabajo, de trabajo intenso", y a las distintas administraciones les resta "poner lo mejor" de ellas mismas "en beneficio" de quienes "han perdido lo más preciado, lo único que es irreparable", que es "la vida de sus seres queridos".

El presidente de la Junta ha concluido indicando que "ojalá nunca tengamos que pasar por una circunstancia como ésta ni en Andalucía, ni en España, ni en ningún rincón del mundo", porque lo sucedido ha sido "algo realmente triste, doloroso, y que nos va a dejar una huella a los andaluces, sin duda alguna, para siempre", así como con el mensaje de que las administraciones, juntas, "llegamos más lejos y mucho más rápido".

ALCALDE DE ADAMUZ

Antes que Juanma Moreno ha hablado también en esta comparecencia conjunta el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, quien ha destacado que, "desde el primer momento" posterior a recibir la llamada del servicio de emergencias 112 a propósito de esta catástrofe, desde el Ayuntamiento se montó un "dispositivo con Protección Civil, Policía Local, para atender el fatal accidente", cuya "magnitud" real se desconocía aún en ese momento, ha puesto de relieve.

El regidor ha destacado así, que, "desde el inicio", desde Adamuz se estuvo "ayudando y rescatando a las personas" heridas, antes de "las administraciones superiores tomaron el control", todo ello en el marco de una "magnífica coordinación", según ha valorado.

El alcalde ha incidido en el agradecimiento a los vecinos de su municipio, que "se volcaron desde el primer momento", llevando a la caseta municipal artículos como "comida, mantas", poniendo a disposición del dispositivo "herramientas, medios, todo lo que había al alcance" de la ciudadanía, según ha valorado el primer edil.