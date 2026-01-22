Moreno tendrá "muy en cuenta" la petición de medalla para Adamuz por la "grandeza" de sus vecinos tras el accidente

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno comparece ante los medios de comunicación. A 22 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). Juanma Moreno comparece tras el rescate de los dos últimos cuerpos del accidente ferroviario de - Francisco J. Olmo - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha comprometido este jueves a tener "muy en cuenta" la solicitud de medalla de Andalucía para el municipio de Adamuz (Córdoba) que desde distintos ámbitos ha comenzado a reclamarse públicamente por la "grandeza" con la que han actuado sus vecinos tras el accidente ferroviario del pasado domingo, 18 de enero, que se ha cobrado la vida de 45 personas.

Así lo ha indicado el presidente en la que ha sido la última comparecencia ante los medios de comunicación que ha ofrecido en dicho municipio cordobés vinculada a este siniestro, en la que ha anunciado la desactivación por parte de la Junta de Andalucía del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil que se había puesto en marcha por el accidente ferroviario una vez que han finalizado las labores de emergencia tras localizarse, este mismo jueves, a las dos últimas víctimas desaparecidas.

A preguntas de los periodistas, y en presencia del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, el presidente ha subrayado que los vecinos de este municipio "han dado una muestra de grandeza y de solidaridad" tras el accidente, con acciones como las de llevar mantas para atender a las personas heridas en unos días de "mucho frío" en la localidad, o bocadillos para alimentar a quienes lo necesitaban.

Y, sobre todo, lo "fundamental", que fue cómo "muchos ciudadanos, incluido el propio alcalde", la misma noche del accidente, "se acercaron a la 'zona cero', a la zona del incidente, a trasladar, a ayudar, a apoyar, a acompañar a los que estaban accidentados", según ha valorado Juanma Moreno, quien en ese sentido ha sentenciado que "este municipio ya queda en la memoria colectiva de todos los andaluces, por la grandeza de todos y cada uno de sus ciudadanos".

"Por supuesto que lo tendremos muy en cuenta" de cara a "ese reconocimiento" que merece Adamuz, ha continuado el presidente de la Junta, quien ha apostillado que se verá de qué forma se plasma ese reconocimiento, teniendo claro en todo caso que, "desde el Gobierno andaluz", quieren "devolverle a los vecinos, en forma de homenaje, ese cariño que nos han depositado". "Lo trabajaremos y, sin duda alguna, lo tendremos muy en cuenta", ha agregado.

A la pregunta concreta de si atenderá las peticiones que han comenzado ya a difundirse de una medalla de Andalucía para este pueblo, el presidente de la Junta ha respondido explicando que la concesión de dichas distinciones que el Gobierno autonómico otorga anualmente por el día de la comunidad, que se conmemora el 28 de febrero, "se hace a través de una comisión técnica" y a partir de propuestas que se reciben por parte de la ciudadanía.

Al respecto, Moreno ha indicado que queda ya abierto el plazo para la recepción de esas solicitudes, y "vamos a tenerlo muy en cuenta", según ha prometido el presidente, que ha dicho estar "seguro" de que llegará alguna "petición por parte de vecinos anónimos solicitando" esa medalla para Adamuz, y desde la Junta la tendrán "muy en cuenta", porque "como Gobierno" andaluz están "muy orgullosos" del comportamiento de este municipio, según ha remachado.