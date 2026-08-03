Primaria lidera la formación de Córdoba Saludable-Farmacias Cardio y Neuroprotegidas

Presentación del proyecto Córdoba Saludable-Farmacias Cardio y Neuprotegidas, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, participa en el proyecto Córdoba Saludable-Farmacias Cardio y Neuprotegidas, impulsado por el Colegio de Farmacéuticos, el Ayuntamiento de Córdoba y la Delegación Territorial de Sanidad, con el que se pretende crear la primera red provincial de farmacias cardio y neuroprotegidas de España.

Según informa la Junta en una nota, se trata de una iniciativa cuyo objetivo es formar en cardioprotección y neuroprotección a profesionales de oficinas de farmacias. Por un lado, se ha desarrollado un curso presencial acreditado por el European Resuscitation Council, dirigido a 46 sanitarios de farmacias de Córdoba dotadas con un Desfibrilador Externo Automático (DEA), para que aprendan a reconocer una parada cardiorrespiratoria, alertar a los servicios de emergencias y colocar el DEA.

Además, en este curso también se les enseñó a reconocer un ictus, alertar a los servicios de emergencias y a realizar la toma de constantes hasta la llegada de los servicios de emergencias. Igualmente, se ha impartido un curso de formación 'on line' a los profesionales sanitarios de las oficinas de farmacia tanto de Córdoba capital como de la provincia, para reconocer un ictus, y se les ha facilitado a los discentes el conocimiento y las herramientas para activar a los servicios de emergencias y a realizar la toma de constantes hasta la llegada de los servicios de emergencias.

La formación en cardioprotección y neuroprotección impartida por los médicos de familia Javier Fonseca y Rafael Castro, capacita a las oficinas de farmacia como eslabones asistenciales clave y de proximidad en la cadena de supervivencia porque tanto la parada cardiorespiratoria como el ictus son tiempo dependientes.

Desde el distrito sanitario, los participantes en este proyecto subrayan que, ante situaciones críticas, como una parada cardiorrespiratoria o un accidente cerebro vascular, "la inmediatez en la intervención marca la diferencia definitiva entre la vida y la muerte y la actuación de los primeros intervinientes, como los profesionales de las farmacias integradas en esta red o cualquier ciudadano o ciudadana formada, resulta crucial".

Una actuación rápida "reduce el daño cerebral y cardíaco, permite un uso efectivo del desfibrilador semiautomático hasta la llegada de los equipos de emergencias para tratar arritmias fatales, aumentando así la supervivencia", también permite "tener conocimientos básicos para activar el código ictus" y, sobre todo, facilita "crear una cadena de supervivencia eficaz".

Esta red integrada de farmacias cardio y neuroprotegidas "refuerza la seguridad de la ciudadanía en todos los barrios y municipios, convirtiendo la red de farmacias en espacios seguros para la salud pública", según han subrayado desde la Junta.