Salud declara no apta para el consumo el agua de Baena (Córdoba)

BAENA (CÓRDOBA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Córdoba, ha emitido este sábado una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de la localidad de Baena, Córdoba, tras hallar la presencia de Cryptosporidium parvum en los análisis realizados. Se trata de un parásito protozoario que puede causar infecciones intestinales.

En la comunicación, se informa que el pasado día 6 de septiembre la Red de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía declaró un clúster de criptosporidiosis --la enfermedad causada por dicho parásito-- con cinco casos asociados que no han precisado hospitalización, todos ellos en el municipio de Baena.

Realizado y evaluado el estudio epidemiológico del clúster, se establece como hipótesis probable y plausible el consumo de agua de bebida de la red de abastecimiento pública del municipio de cordobés.

Con el resultado de los análisis, obtenidos este sábado, en el que se confirma la presencia en el agua de consumo de la red pública de Baena de Cryptosporidium parvum, sumado a la existencia de un clúster de criptosporidiosis y a la falta de medidas preventivas específicas en este abastecimiento para prevenir y eliminar el riesgo para la población consumidora, se estima necesario la adopción de la medida cautelar precautoria para preservar la salud de los habitantes de Baena.

Así, en el informe emitido, la Delegación Territorial señala que el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, indican que no existe inconveniente sanitario para utilizarla para la limpieza del hogar y vajilla o para el aseo personal, a excepción en este último caso para la higiene bucal.

Asimismo, deberá ser la empresa gestora la encargada de la puesta en funcionamiento de un suministro alternativo, así como de la información a los afectados por esta declaración. En caso de que se opte por distribución móvil deberá solicitarse el informe sanitario vinculante de la Delegación Territorial de Córdoba.

La Consejería de Salud y Consumo seguirá realizando la vigilancia de la calidad del agua de este municipio hasta que se pueda restablecer, por parte del Ayuntamiento y responsable de la concesión del abastecimiento, su consumo con las debidas garantías, eliminando cualquier riesgo sanitario para la población.