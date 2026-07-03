Sanidad vuelve a prohibir el baño en el embalse de La Colada de El Viso (Córdoba) por presencia de cianobacterias

Archivo - El embalse de La Colada, desde la playa. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

EL VISO (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha decretado la prohibición del baño en el embalse de La Colada, en el municipio de El Viso (Córdoba) tras recibir un informe emitido por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que indica que se han detectado hasta seis especies de cianobacterias potencialmente tóxicas para la salud en el análisis de la muestra tomada el pasado 30 de junio.

La delegada territorial ha trasladado en una nota esta decisión, adoptada para la protección de la salud de los bañistas, al Ayuntamiento de El Viso para que señalice la prohibición del baño en las inmediaciones de la zona afectada; mantener esta señalización hasta que se comunique por parte de Sanidad de la desaparición del riesgo sanitario; y facilitar a los usuarios de las aguas de baño la información de las causas que han originado esta situación.

Asimismo, Sanidad ha solicitado al Ayuntamiento que advierta a los usuarios que permanezcan fuera del agua y eviten actividades deportivas que puedan conducir al contacto con las natas, especialmente si pueden provocar una ingestión a través de la nariz o la boca; así como que eviten que los niños se acerquen al agua.

La Delegación Territorial ha anunciado que llevará a cabo un control de vigilancia a través de los resultados analíticos de las aguas de baño afectadas que remitan desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana y comunicará, en su caso, el levantamiento de la prohibición cuando se confirme que han desaparecido estas cianobacterias tóxicas para la salud.

El pasado 23 de junio la Delegación de Salud decretó el levantamiento de la prohibición que persistía ya desde la temporada anterior del baño tras varias analíticas que permitían descartar el riesgo para la salud. El control analítico de las aguas que se hace regularmente de todas las aguas de baño de Andalucía (tanto del litoral como continentales) ha detectado nuevamente las cianobacterias que obligan a retomar la prohibición.

El Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería emite quincenalmente, durante la temporada alta de baño, del 1 de junio al 30 de septiembre, informe sobre las aguas de las 304 zonas de baño de Andalucía, 278 marítimas y 26 continentales.