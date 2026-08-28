La Alhambra refuerza la revisión preventiva de elementos en la Torre del Homenaje y Torre Quebrada. - JUNTA DE ANDALUCIA

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y el Generalife, adscrito a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha informado este viernes de que en el marco de las inspecciones técnicas que se vienen realizando en el conjunto monumental tras los seísmos de la pasada semana se han detectado anomalías puntuales en algunas almenas de la Alcazaba, concretamente en la Torre del Homenaje y en la Torre Quebrada.

Como medida preventiva, y con el objetivo de garantizar la seguridad, se ha procedido al acotamiento de estas zonas mediante señalización, evitando cualquier riesgo de caída hacia el exterior, ha explicado la Junta en una nota. Las almenas afectadas, que corresponden a intervenciones de las primeras décadas del siglo XX, han sido aseguradas y estabilizadas mediante medidas preventivas, anticipando futuros eventos sísmicos.

Los técnicos han constatado que no existen daños estructurales significativos asociados a estos elementos. Durante esta semana se han iniciado los trabajos de recopilación de datos para elaborar levantamientos detallados que permitirán analizar con mayor precisión el estado de conservación de estas estructuras. Estas actuaciones se enmarcan en la campaña de inspección que el equipo técnico del Patronato viene desarrollando tras los recientes movimientos sísmicos, con el objetivo de detectar posibles fisuras, grietas u otras alteraciones en el conjunto monumental y sus bienes adscritos.

Además, toda la información recogida servirá para alimentar los modelos digitales y estudiar el comportamiento de los edificios en siguientes temblores, de cara a la puesta en marcha del ALL (Alhambra Living Lab, desarrollado sobre el gemelo digital) dentro de unos meses.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife continuará realizando inspecciones más detalladas y precisas, manteniendo activados los protocolos de revisión y seguimiento habituales, con el fin de garantizar la conservación del monumento y la seguridad de los visitantes y trabajadores. La visita pública a la Alcazaba continuará temporalmente suspendida hasta nuevo aviso.

La Torre del Homenaje, ubicada en el flanco oriental de la Alcazaba, es una de las más altas del conjunto y, por su altura y ubicación, domina todo el contorno. Seguramente edificada en tiempos de Mu?ammad I (1232-1273), presenta una vivienda con patio en la planta superior, que quizá se utilizó como primera residencia real alhambreña. Por su parte, la Torre Quebrada también se encuentra en la Alcazaba, entre la Torre del Homenaje y la Torre Hueca.

Se construyó en el siglo XIV, durante el reinado de Yusuf I, sobre una torre zirí primitiva. En la época cristiana fue habitada por diversos escuderos de la guarnición alhambreña. En el siglo XIX, el hundimiento de parte de la zona alta provocó una notable grieta que le otorgó el nombre de Torre Quebrada.