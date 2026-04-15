Andalucía aspira con el IFMIF-DONES a convertirse en un referente internacional en fusión nuclear

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Daniel Escacena, ha participado este miércoles en el IV Foro I+Dones en Granada. - JUNTA

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Daniel Escacena, ha participado este miércoles en el IV Foro I+Dones, que se celebra hasta esta jornada en Granada, donde ha puesto de manifiesto que con el acelerador de partículas IFMIF-DONES, proyectado en el municipio granadino de Escúzar, Andalucía aspira "a convertirse en referente internacional en fusión nuclear, una prioridad estratégica nacional de investigación y desarrollo".

Durante su intervención, Escacena ha recordado que es "la mayor infraestructura científica de España, que situará a la comunidad a la vanguardia de la investigación internacional en búsqueda de energías alternativas", al tiempo que ha destacado que se trata de una prueba de cooperación entre las instituciones y administraciones, y que ahora "queremos tener también con la industria y con las empresas".

Asimismo, el representante de la Junta de Andalucía ha puesto en valor la colaboración con las universidades públicas, calificando de "estratégica" la de la Universidad de Granada (UGR) con el IFMIF-DONES. Y ha subrayado que desde Andalucía "se apostó por esta infraestructura desde el primer momento para que la región se convirtiera en pieza fundamental en la búsqueda de energía limpia e infinita, un hito para la historia de la humanidad".

"Se trata de una instalación única en su género, imprescindible para validar los componentes que deberán operar en condiciones extremas dentro de los reactores y sin la cual no sería posible avanzar hacia la generación comercial de energía de fusión", ha remarcado.

En este sentido, y desde el punto de vista medioambiental, Daniel Escacena ha explicado que el IFMIF-DONES contribuirá a promover el avance científico relacionado con el desarrollo sostenible. Además, ha indicado que con esta instalación, la comunidad liderará un nuevo modelo energético ante la actual crisis climática, ya que la fusión nuclear es una fuente de energía limpia, segura, sostenible y con capacidad de producir las cantidades suficientes como para abastecer las necesidades de grandes núcleos de población, ya que está basada en un combustible inagotable.

Además, junto al IFMIF-DONES, el secretario general de Investigación e Innovación se ha referido también al reactor Tokamak Smart, que lleva a cabo la Universidad de Sevilla en la capital hispalense y que busca acelerar la conexión a la red de los primeros reactores en colaboración con la comunidad internacional.

Esta infraestructura permitirá que Andalucía despliegue nuevas líneas de investigación en física del plasma y tecnologías de fusión reforzando su contribución al proyecto ITER, el experimento de fusión nuclear más grande del mundo ubicado en el sur de Francia, y a la estrategia europea en este ámbito.

Para Daniel Escacena, ambas instalaciones "convertirán a Andalucía en un 'hub' internacional de fusión nuclear, capaz de generar conocimiento, industria, empleo y oportunidades tecnológicas y de innovación de alto valor añadido".

Asimismo, el secretario general ha apuntado cómo cada vez es más larga la lista de países que están apostando por una compleja carrera tecnológica para hacer viables las primeras centrales del mundo que permitan obtener una energía limpia, segura y prácticamente inagotable. Entre ellos se encuentran China, EEUU, India, Francia, Alemania o Japón.

El IV Foro I+DONES, organizado por CDTI y la Industry Office, es un punto de encuentro clave para todos los agentes del sistema español de I+D+I interesados en impulsar tecnologías innovadoras aplicables a la construcción, operación y mantenimiento de esta infraestructura, así como de otras grandes instalaciones científicas.

Asimismo, a lo largo del evento, tanto organizaciones públicas como privadas pueden conocer los principales desafíos tecnológicos que afronta IFMIF-DONES, directamente de la mano de sus responsables técnicos.