El Belén Viviente de Válor que se consolida como referente turístico y cultural en la Alpujarra de Granada

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Válor (Granada) vuelve un año más a celebrar su ya tradicional Belén Viviente, que ha llegado a su séptima edición con el patrocinio de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Acción Exterior. Se representa el próximo sábado 27 con un centenar de personas de este municipio de la Alpujarra de Granada recreando escenas bíblicas y oficios tradicionales en lo que ya es un referente turístico y cultural de la comarca.

Organizado por el Ayuntamiento de Válor, cumple su séptima edición siendo una experiencia turística única que combina patrimonio cultural, gastronomía y artesanía local. El consistorio busca con este evento "fomentar la participación vecinal, implicando a los habitantes del municipio en la recreación de oficios y escenas tradicionales del belén, además de potenciar el turismo local y comarcal", según ha informado la Junta en una nota este martes.

Se está de este modo consolidando el Belén Viviente como un atractivo cultural que impulsa la economía del territorio. También tiene como fin "promover y preservar las tradiciones, a través de recreaciones teatralizadas, demostraciones de matanza y repostería tradicional, y cantes de villancicos, e impulsar la artesanía y los productos locales, mediante un mercadillo que pone en valor el trabajo de los artesanos y productores de la zona".

Con todo ello, las calles del pueblo se llenan de vida con escenas teatralizadas del belén clásico, oficios tradicionales como carpinteros, hortelanos o lavanderas, y un mercadillo artesano que pone en valor los productos de la comarca, creando un ambiente festivo que refuerza la identidad cultural de la Alpujarra.

A la participación voluntario de vecinos se suman miembros de asociaciones locales, grupos culturales y colectivos del pueblo que colaboran en las recreaciones teatrales, los villancicos y las actividades infantiles. Además, el evento atrae a artesanos, productores y expositores procedentes tanto de Válor como de diferentes localidades de la comarca, enriqueciendo el mercadillo con productos tradicionales y artesanía variada. Por su relevancia turística, el Belén Viviente recibe también la visita de público de diversos municipios de la Alpujarra, y el conjunto de la provincia de Granada y sus alrededores.

El patrocinio de la Junta de Andalucía responde al compromiso de la Consejería de Turismo con la promoción de la actividad turística sostenible y la dinamización de los destinos rurales, en línea con los objetivos del Plan Meta 2027. Se trata de apoyar iniciativas que "dinamizan la economía local y preservan nuestras tradiciones".

Así lo ha señalado el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez, en referencia al Belén Viviente de Válor, que "se ha consolidado como un referente turístico navideño, con un alcance previsto superior a 2.000 visitantes" y un impacto económico que "beneficia directamente a la hostelería, el comercio y los alojamientos rurales, contribuyendo a la desestacionalización y al desarrollo sostenible" en la Alpujarra.