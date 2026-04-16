El BOJA publica la convocatoria de ayudas del programa Andalucía Orienta con 1,9 millones para la provincia de Granada

Cartel del Servicio de Orientación Profesional. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este jueves la resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con una nueva convocatoria de subvenciones que dan continuidad al servicio prestado por las Unidades Orienta, contando la provincia de Granada para ello con un presupuesto de 1.945.332 euros.

Los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción Laboral tienen por objeto la prestación del servicio de asesoramiento o acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empleo, a través de la gestión de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI).

Estos itinerarios requieren una atención individualizada y un seguimiento y contacto directos con las personas usuarias, así como la complementariedad con otras políticas activas de empleo para la derivación, si procede, de las mismas con objeto de facilitarles la adquisición de competencias profesionales.

Entre ellas, destacan los Programas de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES).

Así pues, las subvenciones dirigidas a las Unidades de Orientación Profesional, que integran el Programa Andalucía Orienta, tienen por objeto compensar económicamente la prestación del servicio y se dirigen a instituciones sin ánimo de lucro, corporaciones locales, universidades y otras entidades de derecho público.

La red de oficinas del SAE de la provincia presta también un servicio de orientación profesionalizado, si bien las Unidades Orienta externas gestionadas por entidades o ayuntamientos complementan dicho servicio y se centran en la orientación laboral de los colectivos más vulnerables, como pueden ser personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas en riesgo de exclusión social.

La nueva convocatoria contempla para la provincia de Granada subvenciones para la contratación de un total de 73 técnicos: 33 para atender a personas desempleadas en general; 18 destinados a la orientación de personas con algún tipo de discapacidad y 22 técnicos que prestarán sus servicios a personas desempleadas que se encuentren en riesgo de exclusión social.

HASTA EL 4 DE MAYO

Los recursos ofertados, en régimen de concurrencia competitiva, responden a criterios de distribución equitativa en todo el territorio andaluz que cuenta para el desarrollo del programa con un presupuesto total de 34,5 millones de euros.

Las entidades interesadas podrán presentar las solicitudes desde mañana y hasta el próximo 4 de mayo, a través de la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo, en la siguiente dirección: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/.

Los proyectos subvencionados tendrán una duración máxima de 13 meses, cubriendo los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación de los 73 técnicos previstos en Granada (729 en toda Andalucía), que trabajarán en las entidades colaboradoras y que deberán prestar el servicio a jornada completa.

Las unidades se componen de un equipo técnico específico para cada programa, pudiendo también contar con personal de apoyo, y están dirigidas a la atención de personas desempleadas en general o a colectivos con necesidades especiales, como personas en riesgo de exclusión o personas con discapacidad.

Dentro de las unidades dirigidas a personas con discapacidad las hay especializadas en la atención a los distintos tipos de discapacidad: física u orgánica, sensorial e intelectual y psíquica.