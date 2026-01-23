El Clínico San Cecilio de Granada acoge una conferencia magistral sobre el impacto de la IA en la práctica clínica

Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio ha acogido este viernes en su salón de actos, la conferencia titulada 'La disrupción clínica basada en Inteligencia Artificial'.

El encargado de impartir la ponencia, a la que han acudido más de 150 asistentes, ha sido el doctor Luis Martí-Bonmatí, una de las figuras de mayor prestigio nacional e internacional en el ámbito de la imagen médica y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en salud.

La conferencia se enmarca dentro del Máster de Radiología de la Universidad de Granada y ha estado abierta a la participación de residentes, profesionales sanitarios y personal interesado, dada la relevancia del contenido y el perfil del ponente.

Según ha señalado José Luis Martín Rodríguez, jefe de servicio de Radiodiagnóstico del hospital, esta conferencia "supone una oportunidad excepcional para residentes y profesionales de conocer, de la mano de uno de los mayores referentes internacionales, cómo la inteligencia artificial está transformando ya la práctica clínica diaria en Radiología".

En este sentido, ha destacado que iniciativas como esta "refuerzan el compromiso del Clínico San Cecilio con la formación, la innovación y la incorporación responsable de nuevas tecnologías que redunden en una mejor atención a los pacientes".

La ponencia ha abordado cómo la inteligencia artificial puede transformar los procesos diagnósticos y la toma de decisiones clínicas, así como los retos éticos, organizativos y profesionales asociados a su implantación en el sistema sanitario, consolidando al Hospital Clínico San Cecilio como espacio de encuentro para la divulgación y el debate científico en esta materia.