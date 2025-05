La compañía británica de danza teatro Gandini Juggling actúa este viernes y este sábado en el Teatro Alhambra de Granada

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Alhambra, espacio gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta el espectáculo 'Smashed2', de la compañía británica Gandini Juggling en dos funciones, que se han programado para los próximos viernes 9 y sábado 10 de mayo, a las 21,00 horas.

El montaje es un híbrido escénico en el más puro estilo de la danza-teatro con el que los directores, Sean Gandini y Kati Ylä-Hokkala se inspiran en Pina Baush para ofrecer una mirada divertida e inteligente sobre las tensas relaciones entre hombres y mujeres "protagonizada por nueve intérpretes, 80 naranjas y siete sandías".

La obra, que llega al espacio de la calle Molinos este fin de semana es una respuesta a 'Smashed', obra original en la que siete hombres y dos mujeres realizaban magistrales malabares con 100 manzanas y juegos de té. En esta ocasión, se mantiene el malabarismo virtuoso, seña de identidad de la compañía, con una propuesta en la que los intérpretes juegan "a provocarse unos a otros con el empeño de vencer, de sobresalir, de llegar al éxito o al protagonismo en escena", según han detallado desde la Junta en una nota de prensa este lunes.

"Esta competitividad entre hombres y mujeres crece en tensión hasta la apoteosis final, una especie de aquelarre o bacanal donde los hombres se llevan la peor parte" Con ecos y recursos expresivos del cine mudo, esta "comedia frutal" invita, en palabras de sus directores, "a explorar la tentación, el conflicto o el deseo de venganza y redención", han agregado desde la Junta.

Para crear sus obras Gandini Juggling ha colaborado con un amplio abanico de pioneros que inicialmente formaron parte del equipo como la influyente bailarina y coreógrafa Gill Clarke. Hoy continúan bebiendo y dejándose influenciar por diversas disciplinas, incluidos, entre otros, compositores, coreógrafos de ballet, diseñadores de moda, programadores informáticos, diseñadores de sonido, escenógrafos y matemáticos.

Han pasado varias temporadas trabajando con orquestas, coreografiando patrones malabares con composiciones clásicas y han comisionado música de los más importantes compositores contemporáneos para sus producciones, incluyendo Tom Johnson, Nimrod Borenstein y Gabriel Prokofiev.

Todo ello les ha conducido a crear un amplio abanico de espectáculos, entre los que destacan la divertida 'Sweet Life', la compleja celebración de los Juegos Paraolímpicos de Londres 'Twenty/Twenty', y el éxito global, homenaje a Pina Bausch, 'Smashed'. Desde su creación, Gandini Juggling ha protagonizado más de 6.000 funciones en 50 países, en espacios dispares que incluyen desde museos de arte contemporáneo en Francia a teatros de ópera en Alemania, teatros en el Líbano o carpas en Argentina. Han triunfado repetidamente en los mayores festivales de artes de calle del Reino Unido y en sus teatros más emblemáticos como The Royal Opera House, The English National Opera, The Royal National Theatre y Sadler's Wells.

Las entradas están a la venta en la web y en el teléfono 662 862 145 o una hora antes del espectáculo en la taquilla. Se pueden adquirir en anticipada a un precio de 18 euros y a partir del viernes 9 pasarán a costar 20.