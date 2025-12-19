El coreógrafo Daniel Rosado presenta su último espectáculo, 'Mis alegrías', en el Teatro Alhambra de Granada

Daniel Rosado - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Alhambra, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, prosigue con su programación de danza. De esta manera, el próximo martes 23 de diciembre se subirá a las tablas el coreógrafo onubense Daniel Rosado, que presenta su última producción 'Mis alegrías', con música en directo, a las 20,00 horas. La actuación aún con entradas disponibles, tienen un precio especial de ocho euros más gastos de gestión al ser Día del Espectador.

Daniel Rosado, cofundador de la estructura artística Lamajara, concibe la danza como una herramienta de cuestionamiento y un acto de responsabilidad ética. Para el creador, 'Mis alegrías' es un manifiesto artístico que defiende la danza como "pensamiento, una fuerza política que cuestiona lo establecido, un activismo diario nacido del amor", según ha informado la Junta en una nota.

El espectáculo es el resultado de una búsqueda profunda de la autenticidad. Es un "ejercicio de eje", una invitación a ser fiel a uno mismo, despojándose de los miedos al fracaso y abrazando la sencillez y lo artesanal que caracteriza la filosofía de Lamajara. La obra dialoga con la memoria y encuentra refugio en el recuerdo, la historia y el folclore como respuesta a la globalización.

A través del lenguaje corporal, Daniel Rosado traza un recorrido personal que evoca la tradición musical andaluza. La pieza se convierte en un "cante de equilibrio, un ayeo, un quejío y unos tientos entre malagueñas y verdiales". El artista, que asume la dirección y la interpretación con el apoyo en dramaturgia de María Cabeza de Vaca, afirma que "mis alegrías es un baile por alegrías porque yo, ante todo, soy un baile".

Onubense de origen, Daniel Rosado está muy vinculado a Granada. Se ha formado en el Conservatorio Nacional de Danza Reina Sofía y también comenzó sus estudios de educación física en la Universidad de Granada, aunque se se graduó en Barcelona. Actualmente, junto a Paloma Hurtado, dirigen la Asociación de Lamajara, a caballo entre Cataluña y Andalucía.

Las entradas se pueden comprar en la web del espacio escénico de Molinos, así como en el número de venta telefónica 662 862 145 o una hora antes del espectáculo en la taquilla a un precio de 8 euros, por ser el Día del Espectador. Se trata de una oportunidad excepcional para disfrutar de esta propuesta de danza singular.