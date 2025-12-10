Declaradas de emergencia las obras en la puerta al Bosque de San Pedro en la Alhambra

Archivo - Alhambra, archivo. - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras en el arco y puerta de salida al Bosque de San Pedro, en el borde norte del recinto del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, entre la Galería de Machuca y la Torre de las Gallinas.

La intervención de emergencia se produce ante el desplome de parte de la plataforma que cubre el arco causado por las lluvias torrenciales.

En concreto, la actuación, con una inversión de 298.796 euros, pretende garantizar de forma inmediata la estabilidad tanto del propio arco como del conjunto de lienzos de la muralla colindantes, de forma que se asegure la conservación íntegra de los importantes valores histórico, artísticos, arqueológicos e inmateriales que posee la zona en cuestión.

De esta forma, desde la Junta de Andalucía se da respuesta a un problema de conservación generado por el paso continuado del agua bajo el arco, lo que ha provocado un progresivo socavamiento del terreno y deterioro de la bóveda de ladrillo, hasta llegar a producirse grietas, desprendimientos, así como lo rotura y desaparición de un tramo que nunca fue repuesto.

Estas circunstancias sumadas a las inclemencias meteorológicas, con episodios de lluvias torrenciales, han hecho necesaria esta actuación de emergencia en una zona que se encuentra acordonada para garantizar la seguridad tanto del inmueble como las personas que transitan por esta parte del recinto.

Previamente a esta actuación y para atajar el problema del deterioro del arco por el paso del agua, se instaló un imbornal inmediatamente antes de la puerta, apoyado sobre una estructura ejecutada con viguetas pretensadas de hormigón y bovedillas del mismo material.

No obstante, y ante nuevos episodios de fuertes lluvias, se hace necesaria una nueva actuación de consolidación.