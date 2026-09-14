El presidente de la Diputación de Granada pide al Gobierno un plan extraordinario por los terremotos

Archivo - El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, atiende a los medios. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha reclamado este lunes al Gobierno la puesta en marcha de un plan extraordinario de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de los terremotos registrados en la provincia y ha exigido que el Ejecutivo "no demore más" la declaración de zona gravemente afectada.

Rodríguez ha defendido que esta respuesta extraordinaria del Estado debe sumarse a la actuación que corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros, al que ha pedido igualmente "la máxima celeridad" en la valoración de los daños y en el abono de las indemnizaciones.

"He pedido al Gobierno un plan de medidas económicas extraordinario que se sume a la respuesta que, por obligación, debe dar el Consorcio a los afectados por los terremotos. Una respuesta que tiene que ser rápida, al igual que la declaración de zona gravemente afectada, que el Gobierno no puede demorar más".

El presidente provincial del PP ha incidido en que ambas respuestas deben avanzar de manera paralela. "El Consorcio tiene que cumplir con su función y hacerlo con la mayor agilidad posible, pero eso no puede ser toda la respuesta ante una situación extraordinaria como la que está viviendo Granada y en la que se refugie. Queremos saber qué recursos propios va a movilizar el Gobierno, qué ayudas va a poner en marcha y cuándo van a poder acceder a ellas los afectados".

INICIATIVA EN EL CONGRESO

En este sentido, los diputados granadinos del Partido Popular han registrado en el Congreso una pregunta escrita al Gobierno para conocer cuándo tiene previsto cumplir el compromiso trasladado a los alcaldes de los municipios afectados y aprobar la declaración, así como para reclamar información sobre las medidas económicas extraordinarias que piensa activar el Ejecutivo central.

Rodríguez ha recordado que las consecuencias de los terremotos siguen afectando a numerosas familias y municipios y ha insistido en que "cada día cuenta cuando hay vecinos fuera de sus casas, inmuebles pendientes de reparación y ayuntamientos afrontando gastos extraordinarios que no estaban previstos".

Frente a esta situación, ha puesto en valor la respuesta que ya están ofreciendo los ayuntamientos afectados, la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía, cada administración dentro de sus competencias.

Así, ha destacado el paquete de 46,2 millones de euros movilizado por la Junta de Andalucía para atender los daños provocados por los seísmos, con medidas dirigidas a viviendas, infraestructuras municipales, centros sanitarios, educativos y judiciales, además de otras actuaciones necesarias para afrontar las consecuencias de los terremotos.

"La Junta ha puesto recursos extraordinarios sobre la mesa ante una situación extraordinaria. Eso es lo que estamos pidiendo también al Gobierno de España: que concrete su respuesta y movilice recursos propios cuanto antes".

A ello se suma la respuesta de la Diputación de Granada, que ha activado distintas líneas de apoyo a los municipios afectados, entre ellas ayudas para acometer obras urgentes que permitan recuperar las condiciones de seguridad de las viviendas y facilitar la vuelta a casa de las familias desalojadas, además de recursos destinados a sufragar los gastos de realojo mientras no sea posible regresar a sus hogares.

La institución provincial mantiene además un Programa Extraordinario de Cooperación Económica destinado a financiar gastos asumidos por los ayuntamientos como consecuencia de los terremotos, desde inspecciones técnicas, apuntalamientos o vallados hasta maquinaria, actuaciones de emergencia, Protección Civil y reparación de infraestructuras y bienes municipales dañados.

Rodríguez ha destacado igualmente "el enorme esfuerzo de los propios ayuntamientos", que desde las primeras horas han movilizado personal, medios técnicos y recursos económicos para atender las necesidades de sus vecinos y dar respuesta a las situaciones más urgentes.

"Ayuntamientos, Diputación y Junta de Andalucía ya han movilizado recursos dentro de sus competencias. Ahora queremos saber qué plan extraordinario va a poner el Gobierno de España sobre la mesa. No estamos pidiendo privilegios para Granada, estamos pidiendo que todas las administraciones respondan ante una emergencia de esta magnitud".

El presidente del PP de Granada ha insistido finalmente en que la prioridad debe seguir siendo que las familias y los vecinos afectados recuperen cuanto antes su normalidad, para lo que ha reclamado agilidad tanto al Gobierno como al Consorcio.

"Necesitamos una respuesta rápida del Consorcio, una declaración que no se siga retrasando y recursos extraordinarios del Estado. Se trata de sumar todos los esfuerzos posibles para que Granada pueda avanzar cuanto antes en su recuperación", ha concluido.