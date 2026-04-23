Dos Cafés con Ciencia abordan el trío de eclipses en el Instituto de Astrofísica de Andalucía

Celebración de un Café con Ciencia en el Instituto de Astrofísica de Granada. - FUNDACIÓN DESCUBRE

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Docentes de diferentes institutos y colegios de la provincia de Granada han participado este jueves en un Café con Ciencia dedicado a los eclipses, y concretamente al denominado 'trío de eclipses', un evento astronómico extraordinario en España que podrá observarse parcialmente en Andalucía el 12 de agosto de 2026, y de forma total el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

Esta actividad de divulgación científica está organizada por Fundación Descubre, perteneciente a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y ha contado con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

Durante este encuentro, la investigadora Azaymi Litzy Siu Tapia, doctora en Física y cuya línea de investigación se centra en estudiar el magnetismo y actividad solar, ha explicado qué supone un acontecimiento astronómico de esta envergadura para Andalucía y todo el país.

"España se prepara para un hito astronómico sin precedentes: el 'Trío Ibérico' de eclipses. Tras más de un siglo desde la última totalidad visible en la península en 1905, nos convertiremos en un auténtico laboratorio natural. Este fenómeno no es solo un espectáculo visual extraordinario, sino también una oportunidad científica única para avanzar en el estudio del magnetismo y la corona solar de nuestra propia atmósfera e incluso del comportamiento animal. Además, representa una herramienta educativa excepcional para despertar vocaciones científicas e inspirar a nuevas generaciones", ha señalado esta experta.

Al mismo tiempo, en su mesa y acompañado de otro grupo de docentes, el experto José Manuel Vílchez, doctor en Astrofísica y dedicado al estudio de la formación y evolución de los elementos químicos en el Universo y la investigación astrofísica de las galaxias, ha abordado aspectos clave sobre el trío de eclipses visibles en España, centrándose en su observación y también en el papel que juega la contaminación lumínica de nuestro cielo.

"Los Cafés con Ciencia representan una oportunidad magnífica para acercar a la ciudadanía lo que significará el trío de eclipses. Además, enfocar esta iniciativa directamente en el profesorado es una apuesta muy interesante: al inspirar y formar a nuestros docentes, creamos un efecto multiplicador que permitirá que este acontecimiento astronómico llegue con fuerza a las aulas y a sus estudiantes", ha indicado Vílchez al término de su café.

Esta acción está enmarcada en el conjunto de actividades que se celebran en Andalucía con motivo del trío de eclipses que vivirá España en los años 2026, 2027 y 2028.

'CAFÉ CON CIENCIA', UN DESAYUNO PARA CONOCER

La Fundación Descubre promueve la actividad Café con Ciencia en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En los próximos meses, la Fundación Descubre realizará otros cafés temáticos dedicados a enfermedades crónicas, como la enfermedad de Crohn, que se suman a los ya realizados sobre ataxia, la salud mental, enfermedades coronarias, así como otros Cafés con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, entre otras efemérides destacadas como la Semana de la Ciencia en Andalucía, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Día de las Matemáticas...

Por otro lado, y con el objetivo de llevar la divulgación de la ciencia a más colectivos, se celebrarán cafés en centro de menores, con habitantes de zonas rurales, personas con algún tipo de discapacidad, mayores jubilados y asociaciones de enfermos crónicos.

En este programa de divulgación científica, organizado por la Fundación Descubre desde 2011, un científico andaluz se reúne con un grupo reducido de personas a charlar alrededor de una mesa para tomar al mismo tiempo que conversan de ciencia.

Es un encuentro ameno y distendido, donde el experto desgrana su actividad científica y su trayectoria profesional, cómo es su día a día o sus aficiones, hablando con los participantes en un ambiente alejado del tradicional esquema ponente-asistente.

Para participar en un Café con Ciencia, cualquier centro de investigación, centro educativo, ayuntamiento, científico o cualquier otra persona interesada en la ciencia y en que se conozca la labor de los investigadores andaluces puede solicitar la celebración de esta actividad por correo electrónico cafeconciencia@fundaciondescubre.es hasta el 15 mayo de 2026.