Doscientos futuros residentes visitan el Clínico San Cecilio de Granada para conocer su oferta de 111 plazas en 2026 - JUNTA

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 200 futuros residentes han visitado el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada para conocer la oferta para 2026 de un total de 111 plazas para especialistas internos residentes (EIR) de las diferentes áreas de conocimiento, lo que supone un ligero incremento del 2,7% con respecto a 2025.

Según destacan en un comunicado de prensa, en concreto, los futuros profesionales sanitarios podrán optar en la próxima elección por un total de 42 especialidades para completar su formación en el hospital. Por campo de estudio, las plazas ofertadas son 82 para Medicina, 18 para Enfermería, seis para Farmacia, tres para Psicología Clínica, una para Bioquímica y una de Radiofísica.

De las 111 plazas, 85 dependen directamente de la Comisión de Docencia del hospital y el resto de plazas de otras unidades docentes como Salud Laboral (cuatro), Medicina Preventiva y Salud Pública (una) y Atención Familiar y Comunitaria (23). Durante su residencia estos profesionales rotarán por el hospital para completar su formación como especialistas.

En total, con la incorporación de este más de centenar de residentes, el Clínico San Cecilio forma anualmente alrededor de 400 residentes, de los que unos 290 dependen directamente de la Comisión de Docencia del hospital. La principal novedad en 2026 será la incorporación por primera vez de un especialista interno residente de Medicina de Urgencias y Emergencias, tras la reciente creación de esa especialidad y ser elegido el Clínico San Cecilio entre los centros pioneros.

RÉCORD DE ASISTENCIA A LA JORNADA

Estos datos se han dado a conocer en la Jornada de Puertas Abiertas para futuros especialistas internos residentes celebradas hoy en el salón de actos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. En ellas se han inscrito más de 200 futuros residentes (alrededor de 150 de forma presencial y medio centenar en la modalidad on line).

En la jornada los asistentes han conocido de mano de tutores y residentes la formación sanitaria especializada que se desarrolla en el hospital y han podido visitar las instalaciones de los distintos servicios.

El objetivo de esta actividad, organizada por la Comisión de Docencia, es dar a conocer cómo es el periodo formativo en este centro y poner de manifiesto las múltiples posibilidades investigadoras, asistenciales y docentes que se ofrecen a los EIR de las distintas especialidades.

Se trata de que los futuros especialistas dispongan de la máxima información sobre el centenar de plazas que oferta en esta convocatoria el Clínico San Cecilio, a la hora de elegir centro y especialidad el próximo mes de abril.

La jornada ha sido inaugurada por el director gerente del Clínico San Cecilio, Manuel Reyes, que ha destacado "la excelente combinación de tradición formativa, instalaciones modernas y un equipo joven y acogedor que hacen de este hospital una excelente alternativa para convertirse en especialista".

En ella han tenido también una notable participación los actuales residentes del hospital con una mesa para explicar su experiencia en el hospital y resolver dudas de los asistentes.

En ella han intervenido Francisco del Águila Román, MIR-3 de Anestesiología y Reanimación; Carlos Gómez Martín, MIR-2 de Neumología; Amaya Herrero Palacios, BIR-1 y José Medina Valverde, FIR-1, ambos de Microbiología; Sofía de la Fuente Martínez, MIR-1 de Ginecología y Obstetricia; y, Beatriz Requena Fernández y María José Sánchez, residentes de Enfermería Pediátrica.

Previamente, se han desarrollado las presentaciones 'Formación como especialista en nuestro Hospital: innovación, humanización, excelencia' por parte de Milagros Cruz, responsable de Docencia; 'Investigación durante vuestra formación: ¿Qué ofrece nuestro hospital?' por Olga Ocón Hernández, coordinadora de Investigación y especialista en Obstetricia y Ginecología; y 'La visión del tutor' por Antonio José Martín Pérez, tutor y especialista en Medicina Interna.

Además en la jornada se ha presentado la quinta temporada de la serie audiovisual 'Historias de Resis' que, en un formato breve, cuenta la experiencia de especialistas internos residentes que se están formando en el hospital en las áreas de Enfermería de Salud Mental, Aparato Digestivo, Reumatología, Medicina Intensiva y Farmacia Hospitalaria. Con estas nuevas cinco historias que se irán estrenando progresivamente en las redes sociales del hospital se pueden encontrar vídeos de una veintena de especialidades.

Y, a través de '#EligeClinicodeGranada', se ha puesto a disposición de los futuros EIR toda la información del centro en este enlace donde además pueden encontrar vías de contacto, con tutores de las distintas especialidades y residentes ya formándose en el hospital, para que resuelvan todas sus dudas y realicen consultas.