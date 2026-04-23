La Escuela de Salud Pública ofrece una jornada sobre prevención cardiovascular para profesionales y ciudadanía

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha puesto a disposición de profesionales y de la ciudadanía la grabación completa de la Jornada de Prevención de Riesgo Cardiovascular https://www.Easp.Es/project/jornada-de-evaluacion-de-riesgo-cardiovascular/ - EASP

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha puesto a disposición de profesionales y de la ciudadanía la grabación completa de la Jornada de Prevención de Riesgo Cardiovascular, un encuentro que ha reunido a profesionales sanitarios, personas con enfermedad cardiovascular y representantes del ámbito asociativo en torno a uno de los principales retos de salud pública en prevención cardiovascular.

Celebrada en la sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, la jornada se ha diseñado como un espacio participativo orientado a integrar conocimientos científicos, experiencias clínicas y perspectiva de pacientes, en el marco del Plan Integral de Salud Cardiovascular de Andalucía. Su programa ofrece ahora, en diferido, una visión amplia y estructurada de las estrategias actuales para la prevención, el diagnóstico precoz y la atención continuada de las enfermedades cardiovasculares.

La sesión se puede consultar a través del enlace https://www.easp.es/project/jornada-de-evaluacion-de-riesgo-.... Con esta iniciativa, la EASP facilita el acceso a contenidos de alto valor técnico y social, reforzando su compromiso con la formación continua y la difusión del conocimiento en un ámbito clave para la salud de la población.

Entre los contenidos disponibles, la grabación incluye la ponencia marco centrada en la situación actual del riesgo cardiovascular en Andalucía y las principales líneas estratégicas previstas, ofreciendo un análisis actualizado que contextualiza los retos y oportunidades en este ámbito.

Asimismo, el bloque de actualización clínica en Atención Primaria permite profundizar en herramientas y enfoques clave para la práctica asistencial. En este apartado se abordan el uso de escalas de riesgo cardiovascular como Score2 y Regicor, el manejo integral de factores como la hipertensión, la diabetes tipo 2, la dislipemia o la obesidad, así como la importancia de la adherencia terapéutica en la mejora de los resultados en salud.

La jornada incorpora también una mesa redonda multidisciplinar en la que participan profesionales de medicina de familia, enfermería, farmacia comunitaria, salud pública y representantes de pacientes. Este espacio, accesible en la grabación, permite conocer distintas perspectivas sobre la prevención cardiovascular, subrayando la necesidad de un enfoque coordinado y centrado en la persona.

ESTRATEGIA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN

A modo de conclusión, se ha puesto de manifiesto la importancia de ahondar en la estrategia integral y participativa contemplada en el Plan Integral de Salud Cardiovascular de Andalucía, en línea con el impulsado por el Ministerio de Sanidad, abordando de forma conjunta los principales factores de riesgo, con un manejo global, continuo y centrado en la persona.

Asimismo, se ha trabajado el papel clave de la Atención Primaria, que se consolida como el eje fundamental para la detección precoz mediante herramientas como Score2 y Regicor, el seguimiento longitudinal de pacientes y la coordinación con otros niveles asistenciales.

Se ha planteado la importancia del trabajo multidisciplinar, evidenciándose que la prevención cardiovascular requiere la colaboración de profesionales de medicina de familia, enfermería, farmacia, y salud pública, así como pacientes y asociaciones, con un enfoque que mejora la calidad asistencial, la equidad y la adherencia terapéutica.

Durante la jornada, se ha resaltado la necesidad de mejorar la comunicación con el paciente, aplicar técnicas de entrevista motivacional, involucrar activamente a la persona en su autocuidado y promover estilos de vida saludables

La jornada reafirma que la prevención del riesgo cardiovascular debe basarse en un modelo centrado en la persona, multidisciplinar y orientado a la educación y la prevención, combinando evidencia científica con la participación de pacientes y profesionales.