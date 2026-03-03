La exposición de José de Mora reunió en la Catedral de Granada a más de 137.000 visitantes

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en el centro en la imagen en el Parlamento de Andalucía - JUNTA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha detallado este martes que más de 137.000 visitantes acudieron a la exposición de José de Mora en la Catedral de Granada, una muesta que cerró sus puertas a principios del pasado febrero.

En la comisión de Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía, la consejera ha dado este dato en respuesta a una pregunta del parlamentario del PP Fernando Egea, a quien ha agradecido su labor precisamente para la puesta en marcha de esta exposición en su etapa de delegado territorial de su Consejería en la provincia de Granada.

La exposición 'José de Mora. El barroco espiritual', según Del Pozo, "ha permitido a Andalucía saldar una deuda con un artista que llevó la escultura sacra a sus más altas cotas expresivas y, así, reivindicar la alta calidad de la escuela barroca granadina".

Enmarcada en las celebraciones del quinto centenario de la construcción de la Catedral de Granada y de los 300 años del fallecimiento del escultor, esta propuesta, ha señalado la titular de Cultura, "ofrecía una revisión por una amplia selección de la producción de José de Mora, junto a una veintena de piezas de algunos de los artistas más relevantes de su época, como Alonso Cano, Pedro de Mena o Diego de Mora".

Este proyecto expositivo, ha detallado Del Pozo, según ha indicado la Junta en una nota, ha implicado, además, la restauración de 15 obras capitales, acometidas por doce equipos de especialistas bajo la supervisión de la Consejería de Cultura y la oficina técnica de patrimonio de la Archidiócesis de Granada, siendo "una oportunidad idónea para combinar investigación, conservación y difusión del patrimonio".

Del Pozo ha encuadrado esta gran exposición dedicada a José de Mora (1642-1724) en la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el estudio y la conservación del patrimonio cultural de carácter religioso en Andalucía, al que se habrán destinado en torno a 16 millones de euros entre 2019 y 2026.