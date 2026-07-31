Investigadas dos personas por el incendio que calcinó 150 hectáreas junto a la presa de Béznar (Granada)

Tareas de investigación del incendio junto a la presa de Béznar, en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) ha investigado a dos personas como presuntas responsables del incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en el paraje del Valle, junto a la presa de Béznar (Granada), que afectó a unas 150 hectáreas de masa forestal, obligó a evacuar a 80 personas y motivó el confinamiento del municipio de El Pinar.

Como resultado de las pesquisas, dos personas han sido investigadas como presuntas responsables de un delito de incendio forestal, habiéndose remitido las correspondientes diligencias a la autoridad judicial.

La primera respuesta ante el aviso de incendio correspondió a los agentes de la UPA integrados en el dispositivo de la Agencia de Emergencias de Andalucía, EMA Infoca, quienes detectaron la columna de humo durante una patrulla preventiva y acudieron de inmediato al foco del fuego. Allí evacuaron a los ocupantes de una vivienda en riesgo, aseguraron la zona y coordinaron la rápida activación de los servicios de emergencia.

Una vez controlado el incendio, la Unidad Adscrita, en el ejercicio de sus funciones como Policía Judicial, desarrolló la investigación de forma conjunta con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), cuyos trabajos técnicos de inspección del terreno permitieron determinar que el fuego se inició durante la realización de labores agrícolas en una finca situada en la zona de origen del incendio.

La colaboración entre la Unidad de Policía Nacional Adscrita y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales vuelve a poner de manifiesto la importancia de la coordinación entre Policía Judicial y especialistas en investigación de causas para el esclarecimiento de este tipo de delitos y la protección del patrimonio natural andaluz.

Durante toda la campaña del Plan Infoca, la UPA despliega un dispositivo específico en el medio natural que combina las labores preventivas con el ejercicio de la investigación de los incendios forestales, una de sus competencias esenciales.

En su condición de Policía Judicial, la Unidad desarrolla las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de las causas del incendio, la obtención de pruebas y la identificación de los posibles responsables.