La Junta defiende la reforma estructural en los centros de valoración de discapacidad para reducir la demora

GRANADA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Inclusión Social de la Junta, Ana Vanessa García, ha defendido este viernes la reforma estructural impulsada por el Gobierno andaluz en los Centros de Valoración y Orientación (CVO) de discapacidad, "una apuesta para resolver demoras históricas y mejorar de manera sostenida la atención a las personas con discapacidad", ha dicho.

Ante las declaraciones vertidas por la parlamentaria socialista Olga Manzano y la diputada de Vox Cristina Jiménez sobre la situación del centro de valoración de personas con discapacidad de Granada, García ha explicado que la situación de demora en los CVO "viene de lejos" y se vio especialmente agravada por la pandemia de Covid-19, la escasez de médicos a nivel nacional y por la entrada en vigor del nuevo baremo aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales en 2022, que comenzó a aplicarse en abril de 2023.

"La herramienta facilitada a las comunidades autónomas por el Ejecutivo central no era compatible con nuestros sistemas informáticos, lo que nos obligó a realizar una profunda adaptación tecnológica y a formar a los profesionales", ha señalado.

En este contexto, García ha reconocido que aún persisten demoras y ha pedido disculpas a las personas afectadas. "Pedimos disculpas porque somos conscientes de la espera, pero podemos decir con claridad que estamos trabajando desde hace dos años y medio para revertir esta situación".

Frente a los "parches del pasado", ha puesto en valor la reforma estructural emprendida por el Gobierno de Juanma Moreno basada en tres pilares: aumento de personal, revisión de los procedimientos y digitalización del sistema.

"Es la misma apuesta que hemos hecho en dependencia y que está dando resultados. Nosotros creemos en la gestión para cambiar aquello que se puede mejorar, no miramos para otro lado", ha resaltado.

En cuanto al refuerzo de personal, ha resaltado que el pasado miércoles se publicó en el BOJA la tercera modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) realizada en esta legislatura, con la creación de 15 nuevos puestos y la consolidación de nuevos perfiles profesionales.

"En total, ya hemos creado 75 puestos estructurales nuevos en los CVO durante esta legislatura en Andalucía", ha destacado. El segundo eje de la reforma se centra en la revisión de los procedimientos para hacerlos más ágiles y eficientes.

En este sentido, García ha señalado el incremento de las valoraciones no presenciales en aquellos casos en los que no es necesaria la cita física por contar con informes suficientes, así como la modificación --que se está tramitando-- de la normativa que regula la tarjeta de aparcamiento, que permitirá su tramitación automática para las personas que obtengan al menos un 33 por ciento de discapacidad cuando así lo determine el baremo de movilidad.

La digitalización es el tercer pilar de esta transformación. La secretaria general ha puesto de relieve la implantación de la app 'Tu Turno', desarrollada por la Agencia Digital de Andalucía, que permitirá solicitar cita previa para determinados trámites y, en una siguiente fase, organizar la agenda de los profesionales en función de la demanda real.

Además, se está avanzando en la digitalización de expedientes y se ha realizado una prueba piloto para el uso de herramientas de inteligencia artificial, siempre con validación del personal técnico.

Para ello, la Junta ha invertido 3,3 millones de euros de fondos Next Generation en equipamiento informático y digitalización de archivos en papel.

RIGOR

Por ello, la secretaria general de Inclusión Social ha exigido a la parlamentaria socialista "rigor", ya que "lo que ahora exige con tanta vehemencia es precisamente lo que el PSOE no se atrevió a hacer cuando gobernaba".

En esta línea, ha insistido en que las personas con discapacidad "no deben ser utilizadas como arma política" y ha reprochado a Manzano que, en lugar de informarse sobre las medidas adoptadas, "se limite a lanzar acusaciones vacías".

"Si realmente le preocupan las personas con discapacidad, debería conocer que durante esta legislatura se han creado 75 puestos estructurales en los CVO, y no repetir el argumentario sin aportar soluciones", ha remarcado.

"Seguimos teniendo listas de espera, pero las estamos reduciendo pese a gestionar más solicitudes que nunca", ha afirmado García. En 2025, Andalucía ha cerrado con más de 123.000 resoluciones, un 18,3 por ciento más que en 2024, de las cuales más de 16.000 corresponden a la provincia de Granada.

En el caso concreto del CVO de Granada, el tiempo medio de resolución en 2025 para obtener el grado de discapacidad se ha reducido en 95 días.

También se han registrado mejoras significativas en colectivos prioritarios como mayores de 75 años, grandes dependientes y menores. En el caso de los menores en Granada, la espera ha pasado de más de un año a una media de cuatro meses.