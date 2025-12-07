La Junta destina 72.000 euros a mejorar vías y redes de abastecimiento de agua en Albuñán (Granada)

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda, junto al alcalde de Albuñán (Granada), Álvaro Guerrero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda, ha visitado junto al alcalde de Albuñán (Granada), Álvaro Guerrero, las obras del Programa Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para mejorar sus infraestructuras municipales, como el cementerio municipal y las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas, con una aportación de la Junta de 72.000 euros.

El delegado ha resaltado en una nota de prensa que "el Gobierno de Juanma Moreno pone especial énfasis en municipios pequeños, con inversiones que mejoran sus infraestructuras y sus servicios públicos y, a la vez, generan empleo local".

En concreto, en Albuñan, las obras de acondicionamiento y pavimentación de las calles del cementerio local así como la limpieza y desbroce de la acequia de Guadix han generado 117 jornales y diez empleos. Una cifra importante para una localidad de 442 habitantes.

En este sentido, ha puesto en valor la importancia de la colaboración institucional con programas como el PFEA que "ayudan a estos municipios pequeños a combatir la despoblación, a la vez que mejoran sus infraestructuras y los servicios públicos".

Asimismo, el delegado ha señalado que la Junta ha puesto en marcha la primera Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía, una hoja de ruta con medidas transversales para fijar la población al territorio y atraer nuevos vecinos a la Andalucía rural, con el fin de "corregir el desequilibrio en el reparto de la población en la comunidad, concentrada en una treintena de grandes ciudades", y "dar a conocer las oportunidades y la calidad de vida que ofrecen nuestras comarcas de sierra e interior".

La Estrategia, coordinada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública pero en la que participa todo el Gobierno con medidas transversales, parte de un análisis previo que ha detectado 480 municipios que presentan, en mayor o menor medida, riesgo de despoblación y que se han marcado como de acción preferente.

En Granada, hay 117: 30 con riesgo alto, 59 medio (entre ellos Albuñán) y 28 bajo. Para dar a conocer los servicios de estos municipios, vivienda disponible y ofertas de empleo que existen en esos 480 municipios la Consejería ha creado el portal https://vivemasandalucia.es/, donde se puede consultar toda la información actualizada y garantizada por la Junta.

"El objetivo es que cualquier persona interesada en cambiar la gran ciudad por la calidad de vida de municipios como Albuñán pueda ver todo lo que ofrecen y elija el pueblo de su vida, porque para el Gobierno andaluz nuestros municipios no son un problema sino una oportunidad", ha subrayado.