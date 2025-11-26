Junta destina más de un millón de euros al año a prevenir accidentes y enfermedades laborales en las empresas de Granada

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, visita el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL). - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta destina más de un millón de euros al año a prevenir accidentes y enfermedades laborales en las empresas de la provincia provincia de Granada, según ha asegurado el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, en su visita al Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL).

Allí ha destacado la labor de promoción de la seguridad y salud de los trabajadores que desarrolla este organismo autonómico, tanto en el ámbito de la administración pública como en el sector privado. El CPRL ha acogido este miércoles la reunión semanal de la Comisión Provincial de Coordinación, presidida por el delegado del Gobierno e integrada por los delegados territoriales.

"Queremos poner en valor este centro, pilar fundamental para mejorar las condiciones de trabajo y la disminución de la siniestralidad laboral en la provincia; de este órgano de apoyo técnico y promoción de una cultura preventiva; todo ello, con la colaboración imprescindible y necesaria de los agentes sociales, sindicales y empresariales", ha indicado Granados.

La Consejería de Empleo convoca una línea de subvenciones para la prevención de riesgos laborales que financia con, hasta 15.000 euros, proyectos e inversiones realizadas por pymes y autónomos en sus centros de trabajo para mejorar la seguridad laboral.

En 2024 se aprobaron 122 proyectos en Granada, a los que la Consejería de Empleo destinó ayudas por importe de 1.095.770 euros. La convocatoria de ayudas de 2025 está a punto de resolverse y tendrá un presupuesto similar.

SINIESTRALIDAD

EL CPRL es uno de los órganos, junto a Inspección de Trabajo o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que intervienen en la investigación de accidentes que ocurren en el entorno laboral.

Por el momento, el CPRL de Granada ha intervenido en la investigación de 23 accidentes registrados en la provincia (20 graves, 1 muy grave y 2 mortales). En la actualidad hay otros 27 accidentes laborales en proceso de investigación: seis leves 18 graves y tres mortales.

En 2024, el CPRL intervino en la investigación de 37 accidentes laborales.

Los técnicos habilitados del CPRL realizan actuaciones de vigilancia, control y asesoramiento para verificar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en las empresas.

En lo que va de año ha realizado 500 visitas, han concluido 288 expedientes y han emitido 70 informes a la Inspección de Trabajo.

Granada registró 6.784 accidentes laborales entre enero y septiembre de 2025, un 0,82 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024. De ellos, el 98,4 por ciento fueron leves aunque aumentaron los accidentes graves: 96 en total, 25 más que el año anterior.

Además, se contabilizaron 10 fallecidos, la misma cifra que en 2024, aunque a finales de octubre este número ascendió a 12 víctimas mortales en 11 accidentes laborales.

Los accidentes de tráfico representan el 15,41 por ciento del total de siniestros laborales, un porcentaje ligeramente superior al del mismo periodo de 2024 con 1.034 accidentes y tres muertes.

ENFERMEDADES PROFESIONALES

Entre enero y septiembre se han recibido 84 partes por enfermedades profesionales, 25 más que en el mismo periodo de 2024, el 84,5 por ciento de los casos motivados por agentes físicos.

Asimismo, el centro realiza los reconocimientos médicos a los trabajadores del sector publico. En lo que va de año, se han realizado ya 2.253 en Granada y en el 2024 se hicieron 2.670.

El CPRL de Granada realiza también una labor importante en materia de formación concienciación y difusión de la cultura de prevención. En lo que va de año, ha realizado 30 actuaciones de sensibilización para alumnos de FP, talleres y jornadas en los que han participado 843 jóvenes (y futuros trabajadores) de la provincia.

De este balance de actividad del CPRL destaca la inauguración en marzo de la primera Escuela de Espalda de la comunidad autónoma, ubicada en Granada.

Se trata de un servicio gratuito que se suma a la cartera de prestaciones del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada y atiende a unos 80 empleados públicos al mes.

El CPRL también lleva a cabo múltiples campañas. Una de las más populares es la campaña 'Aprende a crecer con seguridad' y su mascota 'Segurito en la que han participado 1.393 alumnos de la provincia de Granada.

Por su parte, el delegado de Empleo ha recordado que este año se celebra el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "un hito fundamental en la historia laboral de nuestro país. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no solo cambió la manera en que se gestionaban los riesgos en los lugares de trabajo, sino que también marcó un antes y un después en nuestra cultura laboral".

En opinión del responsable de Empleo, "es importante recordar que, a lo largo de estos 30 años, la ley ha sido una herramienta clave en la lucha contra la precariedad laboral. Ha logrado reducir la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios y ha sido esencial en la mejora de los entornos laborales en sectores especialmente vulnerables", como la construcción, la agricultura, la sanidad o el transporte.