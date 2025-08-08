La Junta invierte más de un millón de euros en la nueva residencia de personas mayores de Cádiar (Granada)

Archivo - Visita obras de la residencia de mayores de la localidad Cádiar, en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIAR (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, junto a la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, han visitado las obras de la residencia de mayores de la localidad granadina de Cádiar que finalizarán, según Granados, "con 1.080.000 euros de la línea de subvenciones a ayuntamientos".

"Nuestro propósito es apoyar a las personas mayores, es nuestra obligación como administración pública prestar este servicio asistencial a estas personas", ha manifestado a través de un comunicado.

La residencia contará con 31 plazas y, según la delegada territorial de Inclusión Social, "es un proyecto ambicioso e ilusionante, que generará empleo y dará cobertura a la población de personas mayores de la Comarca, que de esta forma podrán estar más próximos a sus familiares".

Cádiar, uno de los municipios más poblados de La Alpujarra, con 1.534 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, tiene un 26,80% de población mayor de 65 años. El centro residencial dará cobertura a Cádiar, Narila, Yátor y el asentamiento urbano de la Rambla del Banco, y a otros municipios alpujarreños.

La alcaldesa, Encarnación López, ha mostrado su satisfacción por el avance del proyecto "que acercará a los mayores de la Comarca de la Alpujarra a su gente" y ha recordado que "es un proyecto que primero desarrollamos con la Diputación provincial y ahora con la Junta de Andalucía lo terminaremos".

Según la delegada territorial, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad "beneficia con sus políticas sociales a más de 100 personas en este municipio".

Ha precisado que las prestaciones por dependencia que reciben los habitantes de Cádiar son un total de 170, repartidas entre el Centro Residencial para Personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna 'La Esperanza', con 30 y diez plazas concertadas ocupadas, además de otras prestaciones como la ayuda a domicilio o la teleasistencia.