La Junta pide ratificación previa al TSJA para confinar Cantillana y Herrera (Sevilla) por alta incidencia Covid

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha acordado pedir ratificación previa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para restringir la libertad de movimiento y el cierre de actividad no esencial en los municipios sevillanos de Cantillana y Herrera, ambos con más de 5.000 habitantes, por superar este miércoles 16 de junio la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Esta decisión ha sido adoptada por el comité territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, en reunión telemática celebrada este miércoles, según informa la Junta en un comunicado.

La Junta sólo solicitó la semana pasada aval judicial para confinar el municipio de Cantillana por registrar una tasa de 1.089,8 el pasado miércoles, pero decidió dos días después mantener el nivel de alerta sanitaria 4 sin cierre perimetral ni cese de actividad al bajar de mil casos Covid por cada 100.000 habitantes, pese a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA había ratificado ese mismo día dichas restricciones.

A diferencia de lo que ocurría en las primeras semanas tras el estado de alarma, la Junta no decreta automáticamente el cierre perimetral y la suspensión de actividad no esencial de municipios, sino que solicita la ratificación previa al TSJA después de que el Tribunal Supremo dictaminase el pasado 21 de mayo, en una resolución relativa al municipio granadino de Montefrío, que dichas restricciones no podían aplicarse sin estado de alarma hasta contar con el preceptivo aval judicial.

Hasta ahora las salas del TSJA con sede en Sevilla han venido avalando los cierres perimetrales decretados por la Junta en semanas anteriores en los municipios gaditanos de Bornos y Villamartín, el cordobés de Castro del Río y los sevillanos de La Campana, La Algaba y Cantillana. Por contra, la sala de alto tribunal en Granada lo ha rechazado tanto para Montefrío como para Bailén.

En esta ocasión, el Gabinete Jurídico de la Junta solicita la ratificación judicial de las medidas adoptadas por el comité territorial de alerta de salud pública de Sevilla, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sobre los municipios de Cantillana y Herrera.

En cualquier caso, la Junta recuerda que estas medidas "no entrarán en vigor hasta que no emita ratificación el TSJA".

De acuerdo con los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud, consultados por Europa Press, diez municipios de todas las provincias andaluzas salvo Málaga superan la tasa de 1.000 casos en 14 días, pero sólo dos de ellos cuentan con más de 5.000 habitantes, Cantillana (1.052,5) y Herrera (1.005,6).

ZAGRA (GRANADA) REGISTRA LA MAYOR TASA DE ANDALUCÍA CON 2.146

Los otros ocho municipios con tasa Covid superior a 1.000 pero menos de 5.000 habitantes en los que los comités provinciales de alerta de salud pública tendrán que decidir si aplican o no cierre perimetral son Chercos (1.677,9) en Almería; Algar (1.680,7) en Cádiz; Villanueva del Rey (1.182,3) en Córdoba; Lanteira (1.950,4), Arenas del Rey (1.072) y Zagra (2.146,9) en Granada; Cortelazor (1.672,2) en Huelva; y Navas de San Juan (1.369,3) en Jaén.