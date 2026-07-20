Junta pone a Los Mondragones (Granada) como "ejemplo" de convivencia entre conservar el patrimonio y construir viviendas

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la presentación del libro 'El Complejo Arqueológico de Los Mondragones'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha destacado que el Complejo Arqueológico de Los Mondragones constituye "el mejor ejemplo de que conservar el patrimonio y construir la Granada del futuro no son objetivos enfrentados, sino dos responsabilidades que pueden avanzar de la mano".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación del libro 'El Complejo Arqueológico de Los Mondragones. Guía del suburbio noroccidental de Florentia Iliberritana', publicado por los arqueólogos Ángel Rodríguez Aguilera y Macarena Bustamante Álvarez.

En su intervención, la consejera ha señalado que Los Mondragones "es mucho más que un yacimiento arqueológico", ya que representa "un auténtico puente entre épocas, que permite comprender cómo vivían quienes habitaron Granada hace casi 2.000 años". "Bajo nuestros pies permanece una parte esencial de la historia de la ciudad y hoy tenemos la oportunidad de devolverla a la ciudadanía", ha dicho.

Asimismo, Díaz ha puesto en valor el trabajo desarrollado por los equipos arqueológicos durante más de una década, que ha permitido documentar la evolución de este enclave desde una gran villa suburbana de época romana hasta convertirse en uno de los principales suburbios de la antigua Florentia Iliberritana. Las excavaciones han sacado a la luz calles, viviendas, termas, instalaciones destinadas a la producción de aceite y vino y otros edificios que reflejan la actividad económica y social de la antigua Granada.

Durante su intervención, la consejera ha incidido en que Los Mondragones simboliza una nueva forma de entender el desarrollo urbano. "A menudo se plantea el dilema entre conservar el patrimonio o impulsar el desarrollo de la ciudad. Pues bien, en Los Mondragones se demuestra que, en muchas ocasiones, ambas cuestiones no solo son compatibles, sino que pueden reforzarse mutuamente". En este sentido, ha explicado que "mientras recuperamos un enclave arqueológico excepcional, también damos respuesta a una de las principales necesidades de los granadinos, como es el acceso a la vivienda".

MÁS DE 550 VIVIENDAS NUEVAS

Así, ha recordado que la transformación urbanística del antiguo cuartel permitirá la construcción de 555 viviendas, de las que 362 serán protegidas, "compatibilizando la conservación de uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Granada con un importante proyecto residencial".

El descubrimiento y la investigación del complejo arqueológico se han desarrollado de forma paralela a la transformación urbanística de los terrenos del antiguo cuartel, situados entre los barrios de Doctores y La Cruz. Las dos parcelas propiedad de AVRA se destinarán íntegramente a la promoción de las 328 viviendas protegidas, adjudicadas a través del sistema de permuta de suelo por vivienda. Otras 34 viviendas protegidas se levantarán sobre la parcela municipal, mientras que las parcelas propiedad de Metrovacesa albergarán 193 viviendas libres.

Por último, la consejera de Vivienda ha felicitado a los autores de la publicación por "convertir años de investigación científica en una obra accesible para todos", asegurando que esta guía "contribuye a que los granadinos conozcan mejor una parte fundamental de su historia, al tiempo que refuerza el compromiso colectivo de preservar el legado recibido de las generaciones que nos precedieron".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "la publicación de esta obra es una excelente noticia para Granada: el conocimiento de nuestra historia es parte fundamental de nuestra identidad. Años de investigación para descubrir buena parte de lo que sabíamos sobre Iliberri, la ciudad romana sobre la que se asienta Granada"

Carazo ha destacado que "pronto Los Mondragones serán también un espacio que cualquier granadino pueda recorrer y disfrutar. Las obras de musealización serán pronto una realidad: Los Mondragones representan un poderoso argumento para mostrar al mundo toda la dimensión de la historia de Granada, también de cara a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031."