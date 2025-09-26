La Junta reafirma su compromiso con la Autoridad Portuaria de Motril (Granada) en su 20º aniversario

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la gala conmemorativa del 20º aniversario de la Autoridad Portuaria de Motril (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha participado este viernes en la gala conmemorativa del 20º aniversario de la Autoridad Portuaria de Motril (Granada), que ha reunido a representantes institucionales, empresariales y sociales para rendir homenaje a dos décadas de gestión independiente del puerto.

Durante su intervención, la consejera ha felicitado al presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, y a todo su equipo, y ha subrayado que "el Puerto de Motril es hoy mucho más que una infraestructura marítima, es una "infraestructura estratégica" para la provincia, como demuestra que ya representa el 3% del PIB de Granada y genera el 15% del empleo de la Costa Tropical", según ha recogido la Junta en una nota.

Rocío Díaz ha destacado la transformación llevada a cabo desde 2005, con hitos como la creación de la Zona de Actividades Logísticas, la apertura de líneas regulares con el norte de África o la ampliación de las infraestructuras portuarias de atraque y la ampliación y mejora de los servicios portuarios. Además, ha señalado el crecimiento del turismo de cruceros y el aumento del tráfico de mercancías especializadas en sectores estratégicos, como el agroalimentario y las energías renovables.

La consejera de Fomento ha afirmado que, gracias a estos avances, "el puerto se ha consolidado como un referente logístico y sostenible en el Mediterráneo sur". Durante su intervención, Díaz ha insistido en que el puerto tiene presente, pero aún quedan retos pendientes, especialmente en la necesidad de dotar al puerto de una conexión ferroviaria.

"Motril no puede seguir siendo el único puerto de interés general en Andalucía sin ferrocarril", ha reseñado. Asimismo, la consejera ha vuelvo a solicitar públicamente al Gobierno de España que inicie los estudios de viabilidad para esta conexión que le conecte con el Corredor Mediterráneo por Granada. Ha destacado que este paso "es fundamental que Motril compita en igualdad de condiciones", señaló.

Por último, Díaz ha agradecido el papel de actual presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, así como la colaboración de empresas, instituciones y de la comunidad portuaria en estos 20 años.

"Estamos de celebración, pero también de renovar compromisos, que nos deben unir más a todos para seguir avanzando y generando empleo desde el puerto de Motril. Y en ese viaje deben saber que siempre van a tener a la Junta de Andalucía", ha concluído, remarcando que "hoy al soplar juntos las velas, renovamos un compromiso: el de seguir apoyando al Puerto de Motril para que continúe creciendo y creando oportunidades. Tenéis a la Junta de Andalucía a vuestro lado en esta travesía".