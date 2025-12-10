Junta recibe el premio a la Alhambra en los Duque San Pedro de Galatino: "Andalucía es una superpotencia en patrimonio"

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la entrega de los 27 Premios Duque San Pedro de Galatino. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha asistido en Granada a la entrega de los 27 Premios Duque San Pedro de Galatino, donde ha recogido el galardón concedido al Patronato de la Alhambra y el Generalife. Durante la gala, ha destacado que "Andalucía es una superpotencia mundial en patrimonio y cultura".

En su intervención, según ha detallado la Junta en un comunicado, la consejera ha destacado que "la mitad de los turistas que vienen a la comunidad autónoma lo hacen atraídos por sus manifestaciones culturales y patrimoniales, algo lógico teniendo en cuenta que Andalucía es una superpotencia mundial en patrimonio y en cultura, donde deben primar siempre los criterios de calidad y sostenibilidad".

Según datos de la Consejería, ha abundado Del Pozo, más de la mitad de los cinco millones y medio de personas que vinieron a conocer los conjuntos monumentales y enclaves que gestiona la Junta eran extranjeros, por "lo que no hay que olvidar que el patrimonio es un recurso económico y de generación de empleo de primer orden".