El Metro de Granada alcanza los 100 millones de usuarios desde su puesta en servicio

GRANADA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Granada, gestionado por Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Obra Pública, ha alcanzado este lunes una cifra histórica de los 100 millones de viajeros transportados desde su puesta en servicio en 2017, consolidándose como la opción preferente para la movilidad entre la capital y su área metropolitana.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en un acto donde se ha hecho entrega de un bono con viajes ilimitados durante un año a Clara, la viajera número 100 millones, según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Díaz ha subrayado que "este lunes no celebramos no solo una cifra, celebramos una forma de gestionar". Así, ha destacado que los 100 millones de viajeros alcanzados desde su puesta en servicio en 2017 demuestran que las infraestructuras, cuando se gestionan con responsabilidad y visión de futuro, "funcionan y responden a una necesidad real de la ciudadanía".

Asimismo, ha señalado que "cien millones de viajes representan cien millones de historias", desde estudiantes que llegan a sus clases hasta trabajadores que acuden a sus empleos o familias que se reencuentran. Igualmente, ha querido agradecer la fidelidad de los usuarios, la profesionalidad de los trabajadores y el esfuerzo de todos los que han hecho posible que se haya llegado a esta cifra, que simboliza "nuestro agradecimiento a quienes dan sentido a esta infraestructura", poniendo el acento en las personas como eje del servicio público.

Por último, ha enmarcado este hito en la apuesta del Gobierno presidido por Juanma Moreno por el transporte público, recordando que el pasado año "se incorporaron ocho nuevos trenes para aumentar plazas y mejorar frecuencias". Además, ha recordado que los trabajos de prolongación a Churriana de la Vega y Las Gabias ya están en su fase final, con "la obra al 90% de ejecución" y que se ha adjudicado por más de 400.000 euros la redacción del Plan Director que "definirá las futuras ampliaciones".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que alcanzar esta cifra desde su puesta en marcha confirma que el Metro de Granada es ya "una referencia en movilidad sostenible y un medio eficiente e indispensable en el día a día de los granadinos".

La alcaldesa ha destacado que este hito demuestra "la confianza en un transporte público que contribuye a reducir el tráfico rodado en la capital y en el Área Metropolitana, mejorando la calidad del aire y la conexión entre municipios". Asimismo, ha subrayado que este éxito avala el compromiso institucional para su inminente ampliación, un paso decisivo para seguir avanzando hacia una Granada más conectada, moderna y respetuosa con el entorno.

Para celebrar este hito con sus usuarios, desde el Metro de Granada se han puesto en marcha distintas iniciativas que sitúan a los usuarios en el centro. Se ha vinilado el exterior de un tren especial conmemorativo, en el que se ha destacado la importancia de los viajeros en la historia del metropolitano.

Igualmente, se ha lanzado una campaña de agradecimiento en redes sociales y en las pantallas de gran formato ubicadas en las Estaciones Recogidas y Méndez Núñez del metro, invitando a la comunidad a compartir sus historias y experiencias vividas en el servicio. Y, finalmente, como gesto simbólico, Díaz ha entregado un bono con viajes ilimitados durante un año al viajero número 100 millones.

En la última encuesta anual de satisfacción, el Metro de Granada ha obtenido la mejor valoración de su historia, con una nota media de 8,5 sobre 10, un notable alto que refleja la percepción positiva del suburbano. Los usuarios destacan especialmente la limpieza, la seguridad, la puntualidad y la accesibilidad. Además, el 98% de las personas consultadas recomienda su uso, lo que consolida al metropolitano como referente en la movilidad urbana.

La evolución de la demanda en los últimos años respalda la tendencia al alza. El Metro de Granada transportó a 17.329.112 viajeros en 2025 (17,32 millones de viajeros), su mejor dato anual desde su puesta en funcionamiento, lo que supone un incremento del 6,7% respecto al año anterior. En días laborables, la media alcanza los 53.874 usuarios diarios, un volumen que evidencia la intensidad de uso del servicio.

Además, el 94% de los viajeros emplea títulos recurrentes, como la tarjeta monedero del metro, la tarjeta del Consorcio o el bono mensual, lo que refleja un perfil mayoritariamente habitual y fidelizado. Esta cifra récord confirma la fortaleza del servicio y su capacidad para atender las crecientes necesidades de desplazamiento en el área metropolitana.

Además de la consejera y la alcaldesa, han asistido el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra; el director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, José María Rivera; y el delegado territorial de Fomento en Granada, Antonio Ayllón.