Adelante Andalucía critica al inicio del curso la "infrafinanciación" de universidades públicas

Adelante Andalucía apoya movilizaciones en defensa de la universidad pública y contra privatizaciones. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha mostrado este viernes, 11 de septiembre, su apoyo a la Asamblea Andaluza por la Educación Pública y a las organizaciones estudiantiles que se han concentrado ante el Rectorado de la Universidad de Granada (UGR) para "denunciar la situación de infrafinanciación que atraviesan las universidades públicas andaluzas y el proceso de privatización impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno".

Así lo ha explicado la formación andalucista en un comunicado coincidiendo con el acto de apertura del curso del curso académico 2026-2027 de las universidades andaluzas que se celebra este viernes en Granada, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Desde Adelante consideran que las universidades públicas andaluzas afrontan el inicio del curso con "un déficit conjunto de 44 millones de euros", mientras el Gobierno andaluz "continúa tramitando" la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) que, según dicha formación, "abre la puerta a seguir derivando recursos públicos hacia las universidades privadas".

La parlamentaria de Adelante por Granada Inma Manzano ha criticado además que mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa en los actos de inicio del curso universitario en Granada, la propia Universidad de Granada (UGR) afronta una situación económica "marcada por un déficit de alrededor de cinco millones de euros".

Desde Adelante Andalucía consideran que esta situación "no es fruto de una falta de recursos, sino de una determinada política del Gobierno andaluz que prioriza la expansión de la oferta privada frente al fortalecimiento de la universidad pública".

"Si queremos construir un modelo alternativo al PP y a Vox, tenemos que seguir organizándonos y luchando dentro y fuera de las instituciones para frenar la privatización", ha defendido la diputada de Adelante, quien ha reivindicado la "lucha social" como la "herramienta" para "poner fin a esta venta de lo público en Andalucía".

Desde Adelante consideran que "los estudiantes no pueden seguir asumiendo el déficit generado por el Gobierno andaluz", y alertan de que "el encarecimiento de la vivienda, los suministros y la cesta de la compra ya está dificultando las condiciones de vida de las familias trabajadoras", por lo que "el progresivo debilitamiento de la universidad pública puede añadir una nueva barrera económica al acceso a los estudios superiores".

Inma Manzano entiende que existe "un plan que puede provocar que los hijos e hijas de la clase trabajadora dejen de poder acceder a la universidad pública, y que las familias tengan que asumir préstamos para poder garantizar unos estudios que deberían ser un derecho".

"No podemos permitir que la educación superior se convierta en otro gasto inasumible para las familias", ha sentenciado la parlamentaria de Adelante Andalucía, desde donde han querido además subrayar su "compromiso con una universidad pública, accesible y suficientemente financiada", así como trasladar su "apoyo a las movilizaciones estudiantiles y al conjunto de la comunidad universitaria que defiende una educación superior al servicio de la mayoría social y no de los intereses privados".

APOYO A HUELGA GENERAL EDUCATIVA

Finalmente, Adelante Andalucía ha anunciado su apoyo a la huelga general educativa convocada para el próximo 11 de noviembre, sumándose a la movilización "en defensa de los servicios públicos y de una educación pública de calidad".

La formación andalucista considera que la defensa de la universidad pública forma parte de "una lucha más amplia en defensa de todo el sistema educativo público andaluz". "Desde Adelante Andalucía apoyamos la huelga general educativa del 11 de noviembre. Hay que defender la educación pública desde las aulas, desde las calles y también desde las instituciones. Frente a quienes quieren hacer negocio con nuestros derechos, necesitamos una movilización fuerte de toda la comunidad educativa", ha zanjado Inma Manzano.