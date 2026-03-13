Una muestra repasa la evolución histórica del color en la representación del paisaje de la Alhambra de Granada

'Cuando El Color Iluminó El Jardín. Granada, 1513-1975' - JUNTA

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha inaugurado en su sede granadina del Corral del Carbón la exposición 'Cuando el color iluminó el jardín. Granada, 1513-1975', un recorrido histórico que muestra cómo artistas, impresores y fotógrafos han hecho uso del color durante más de cuatro siglos para representar el paisaje de la Alhambra, con el objetivo de "reproducir la luz y la riqueza cromática de sus jardines y espacios monumentales".

Para ello, se muestran grabados, obras pictóricas, y fotografías, entre otras representaciones, así como aparatos fotográficos provenientes algunos de ellos de diversas instituciones francesas y españolas, así como de colecciones privadas, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

La muestra cuenta como comisarios a los investigadores vinculados a la Universidad de Granada Javier Piñar Samos y José Tito Rojo, responsables también de la exposición 'Jardines del Generalife y la Alhambra. El milagro que nació del agua', que abrió sus puertas recientemente en el Museo de Bellas Artes de Granada.

De hecho, la exposición inaugurada este viernes se ha concebido como una extensión de aquella, que presenta en el Palacio de Carlos V casi 250 piezas que reivindican al palacio nazarí y su entorno como un paisaje cultural de un valor patrimonial extraordinario.

Las obras contenidas en la exposición muestran que el paisaje vegetal ha estado estrechamente vinculado a la Alhambra desde el origen de la representación gráfica de Granada, como muestran ya en el siglo XVI las primeras estampas difundidas sobre la ciudad, inaugurando una tradición iconográfica que convivió con la difusión de los valores artísticos de la arquitectura nazarí y que llega hasta la actualidad, atravesando diferentes periodos artísticos y técnicas.

La exposición presenta, en ese sentido, cómo la pintura jugó con ventaja respecto a las imágenes impresas provenientes de los grabados para captar el paisaje de la Alhambra, pues estas carecían de uno de los elementos principales para otorgar verdad a toda representación: el color, que los medios impresos tardaron siglos en poder incorporar.

No fue hasta el siglo XIX, con la llegada de técnicas como la litografía y la fotografía, que artistas e impresores pudieron comenzar a experimentar con procedimientos cada vez más sofisticados para simular el color, como las cromolitografías y los fotocromos. Este proceso culminó en el siglo XX con la implantación del color en la fotografía y la consolidación de la industria editorial.

Esta evolución histórica se puede rastrear en la exposición, que presenta algunos de los artificios, técnicas y dispositivos utilizados para dotar de color a las representaciones del paisaje, reuniendo grabados, litografías, cromolitografías, fotografías antiguas, obras pictóricas y aparatos fotográficos procedentes de diversas colecciones e instituciones.

Así, en la muestra han colaborado diferentes entidades francesas y españolas, como el Musée Albert-Kahn y la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, en Francia, la Biblioteca de Andalucía, la Real Academia de Bellas Artes de Granada y la Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta, además de varios coleccionistas particulares.

La secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental de la Funta de Andalucía, Mar Sánchez Estrella, ha inaugurado hoy en el Corral del Carbón 'Cuando el color iluminó el jardín', en un acto que contó también con las intervenciones del delegado territorial de Cultura y Deporte, David Sánchez, y de la directora gerente de El Legado Andalusí, Concha de Santa Ana.

La exposición 'Cuando el color iluminó el jardín. Granada, 1513-1975' puede visitarse hasta el próximo 8 de junio en el Corral del Carbón, sede de la Fundación Público Andaluza El Legado Andalusí. Los horarios de visita son de 9,00 a 15,00 horas.