Premiada la directora del Hospital Virgen de las Nieves de Granada por impulsar el Plan de Atención a Personas con Dolor

La directora gerente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en el centro, junto al presidente de la Asociación Andaluza del Dolor, Ignacio Velázquez, y resto de premiados. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Andaluza del Dolor ha otorgado el premio 'Personalidades 2025' a la directora gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, María Ángeles García Rescalvo, "por su papel esencial en el impulso y desarrollo del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor y su compromiso constante con una atención más humana, eficaz y digan para quienes sufren".

Así se detalla en la placa entregada durante el 34 Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor. Los Premios del Dolor 2025 reconocen a profesionales, comunicadores y organizaciones que trabajan cada día para mejorar la atención, la comprensión y el acompañamiento de las personas que viven con dolor en Andalucía.

La directora gerente del hospital granadino ha dedicado este premio a "los pacientes, ya que la atención del dolor es un derecho de cualquier paciente, que nos hace ser mejores, tanto en dolor agudo, crónico, oncológico, y en urgencias, procedimientos, pediátrico o población vulnerable, también a todos los profesionales implicados y comprometidos con el tratamiento del dolor, en especial a todos los de Hospital Universitario Virgen de las Nieves y a mi familia".

En esta edición, los premiados han sido, junto a la directora gerente del hospital granadino el periodista Jesús Rodríguez Vigorra en el apartado de Comunicación y en el de Organizaciones Sociales, la Asociación Española Contra el Cáncer, cuya distinción fue recogida por la presidenta en Córdoba, María Auxiliadora Cabanás Espejo.

Estas distinciones pretenden dar visibilidad a quienes, desde sus distintas responsabilidades, contribuyen a mejorar la calidad de vida de miles de personas que conviven con el dolor en Andalucía.

María Ángeles García Rescalvo es Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica de Dolor, y dirige el hospital granadino de referencia desde 2019.

García Rescalvo cuenta con una amplia trayectoria en gestión sanitaria. También ha participado estrechamente en la elaboración del mapa de competencias de Anestesiología por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y en el diseño y desarrollo del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor.