La provincia de Granada reduce sus municipios considerados en riesgo de despoblación

Jornadas sobre despoblación en Guadix. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GUADIX (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

La provincia de Granada ha reducido los municipios considerados en riesgo de despoblación toda vez que han salido de la lista Capileira, Deifontes, Íllora, Játar, Purullena, Zafarraya y La Taha, aunque se han incorporado Benalúa, Polopos y Ugíjar, todos ellos con prioridad baja.

Así se ha conocido después de que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha llevado a cabo la primera actualización de su Estrategia frente al Desafío Demográfico 2023-30 y, según recogen en una nota informativa, de acuerdo a los criterios fijados en la estrategia, cinco municipios de Granada han salido de la lista de los considerados en riesgos de despoblación.

Los resultados han sido presentados este jueves por la secretaria general de Administración Local, María Luisa Ceballos, en el Foro sobre despoblación organizado por el Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix (Granada).

En total, se han reducido los municipios identificados como prioritarios por su riesgo de despoblación, pasando de 480 a 470 y, en el caso de la provincia de Granada, de 118 a 113. Entre las entidades locales de actuación prioritaria 28 son de la comarca de Guadix, donde Purullena ha sido uno de los que "en un año ha mejorado su situación y salido de la lista gracias a una serie de buenas prácticas".

Granada es la provincia con más municipios de la comunidad autonóma andaluza y es también un ejemplo del principal problema demográfico de Andalucía, el reparto desequilibrado de la población en el territorio.

Prueba de ello es el importante crecimiento que están experimentando los municipios del área metropolitana más cercanos a la capital, así como ciudades medias en torno a las cuales se articulan comarcas como la de Guadix.

Por el contrario, 28 de los 32 municipios que conforman esta comarca al norte de la provincia pierden vecinos a un ritmo lento pero constante que "desde la Junta estamos convencidos de que se puede revertir", ha subrayado Ceballos.

Ceballos ha incidido en la importancia de la colaboración entre todas las administraciones para desarrollar medidas transversales que ayuden a los ayuntamientos a garantizar buenos equipamientos y servicios, a crear empleo y oportunidades de negocio para fijar la población al territorio, con especial atención a la vivienda, ya que "es fundamental que haya un parque disponible para alquilar".

El diagnóstico de los expertos reveló que, aunque Andalucía sigue siendo la comunidad más poblada de España y no tiene un problema generalizado de despoblación, las previsiones apuntan a un estancamiento hacia 2040 que, de no actuar, podría llevar a perder 800.000 habitantes en 2070.

Además, hay un gran desequilibrio territorial ya que más de la mitad de los andaluces vive en 30 capitales y grandes ciudades, con zonas tensionadas como la Costa del Sol o el Valle del Guadalquivir, mientras que los pequeños municipios rurales de interior pierden una media de 7.500 habitantes al año en total.

CRITERIOS

La Estrategia frente al Desafío Demográfico tiene en cuenta varios criterios para clasificar a los municipios andaluces prioritarios para frenar la despoblación: una densidad de población inferior a 20 vecinos por kilómetro cuadrado, una tasa negativa de crecimiento demográfico, un crecimiento vegetativo por debajo del 10 por ciento negativo y un índice de envejecimiento superior al 200 por cien.

También, una tasa migratoria negativa, que la edad media de la población supere los 50 años, una ratio de masculinidad superior al 105 por ciento y que la tasa de paro supere el 20,3 por cien.

Los municipios que cumplen siete o más de estos criterios son considerados de prioridad alta, los que cumplen entre cuatro y seis de prioridad media y los que cumplen dos o tres indicadores de prioridad baja. En el último año, las localidades de prioridad alta han bajado de 78 a 73, las de prioridad media se mantiene igual (221) y las de prioridad baja se han reducido de 181 a 176.

Los municipios que no presentan riesgo específico de despoblación han pasado de 149 a 159.

En Granada son 113 los municipios prioritarios (28 con prioridad alta, 57 media y 28 baja). Respecto al año pasado, han salido de la lista Capileira, Deifontes, Íllora, Játar, Purullena, Zafarraya y La Taha, aunque se han incorporado Benalúa, Polopos y Ugíjar, todos ellos con prioridad baja.

Ceballos ha puesto en valor la celebración de encuentros como éste para reunir a representantes institucionales, ayuntamientos, tejido empresarial y agentes sociales y abordar el reto demográfico desde una mirada práctica: la innovación social, la transferencia de buenas prácticas y las nuevas oportunidades para el medio rural. Una jornada en la que, además del trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural, se ha analizado el nuevo marco presupuestario de los fondos europeos.

"Desde la Junta estamos convencidos de que se puede mejorar si todos los actores trabajamos desde una visión rural, servicios públicos esenciales y apuesta por el equilibrio territorial", ha señalado la secretaria general.

Por su parte, el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha destacado durante su intervención en la inauguración del foro que la despoblación constituye "uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo" y, de manera especial, "uno de los retos más importantes que tienen por delante los municipios del interior, las comarcas rurales y territorios como el nuestro, con una enorme riqueza patrimonial, natural, cultural y humana, pero también con dificultades estructurales que debemos afrontar con decisión, unidad y visión de futuro".

El alcalde ha señalado que Guadix debe ejercer "un papel activo, solidario y comprometido con el conjunto del territorio", ya que "el futuro de nuestra ciudad está estrechamente unido al futuro de nuestros pueblos, de nuestros anejos y de toda la comarca".

En este sentido, ha afirmado que "la lucha contra la despoblación debe ser un trabajo conjunto de todas las administraciones, desde la colaboración, la planificación y la inversión", destacando además que "todos los municipios de la comarca debemos permanecer unidos en este objetivo común, porque solo desde una visión compartida podremos generar oportunidades reales y garantizar el futuro de nuestros pueblos".