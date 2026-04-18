Rocío Díaz asiste al aniversario de las Capitulaciones Santa Fe (Granada), uno de los acontecimientos "más relevantes"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en el acto institucional conmemorativo del 534º aniversario de la firma de las Capitulaciones de Santa Fe (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTA FE (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha asistido este sábado, 18 de abril, al acto institucional conmemorativo del 534º aniversario de la firma de las Capitulaciones de Santa Fe, celebrado en esta localidad de la provincia de Granada.

Tal y como ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, este acto recuerda el acuerdo suscrito el 17 de abril de 1492 entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón en el Real de Santa Fe, considerado por "numerosos especialistas" como uno de los documentos "clave" para el inicio de la Historia de América. De este modo, la efeméride constituye "uno de los acontecimientos más relevantes del calendario cultural del municipio, consolidado como una cita de carácter histórico, cultural y turístico".

Durante su intervención, la consejera ha subrayado el valor simbólico de este aniversario como parte del patrimonio histórico común, al tiempo que ha destacado que Santa Fe fue escenario de un acuerdo que "marcó un punto de inflexión en la historia". Asimismo, ha hecho referencia al papel de la localidad como lugar de encuentro y de "decisiones trascendentales", proyectando su legado hacia el presente y el futuro.

En este sentido, ha incidido en la importancia de preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural, mientras que ha señalado que este tipo de conmemoraciones contribuyen a "mantener viva la memoria colectiva y a reforzar la identidad como sociedad abierta y vinculada a su historia". También ha apuntado al potencial de este legado como elemento dinamizador a través de la cultura y el turismo, en línea con el carácter turístico-cultural que ha adquirido esta celebración a lo largo del tiempo.

En contexto, el acto institucional forma parte de un "amplio programa" de actividades organizado por el Consistorio de Santa Fe, que se desarrolla durante varios días del mes de abril y que incluye propuestas culturales, recreaciones históricas y eventos participativos.

Los actos centrales se han celebrado este sábado, iniciándose con la recepción de autoridades, el izado de banderas y la interpretación de los himnos. Tras la apertura protocolaria, ha tenido lugar el acto institucional de conmemoración, que ha culminado con la tradicional ofrenda floral a los Reyes Católicos. De forma complementaria, el Instituto de América ha acogido un homenaje a Fray Juan Pérez.

Asimismo, durante la jornada, la consejera también ha reconocido la labor de la Administración de Santa Fe y de todas las entidades y personas implicadas en la organización de esta conmemoración, y ha destacado el carácter participativo de una celebración que implica a la ciudadanía "y que ha ido creciendo a lo largo de los años".

En suma, la fiesta de las Capitulaciones de Santa Fe, que se celebra desde 1961, ha evolucionado desde sus orígenes como un acto de homenaje hasta convertirse en un "evento de referencia con proyección cultural y turística". Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, constituye actualmente un punto de encuentro que combina la divulgación histórica con actividades culturales, "contribuyendo a la difusión de este episodio clave de la historia".