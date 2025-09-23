Salud participa en el proyecto europeo CancerWatch para mejorar la calidad y actualización de los datos de cáncer

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo CancerWatch ha dado este martes sus primeros pasos. Se trata una nueva acción conjunta de la Unión Europea que transformará la forma en que Europa recopila, armoniza y utiliza los datos poblacionales de cáncer. La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), lidera junto al instituto de Salud de Luxemburgo, uno de los paquetes de trabajo más importantes, centrado en asegurar la sostenibilidad a medio y largo plazo de las mejoras y estrategias implementadas en esta Acción Conjunta.

En palabras de la doctora Mª José Sánchez profesora de la EASP, directora del Registro de Cáncer de Granada, y directora científica de ibs.GRANADA, "asumimos un gran reto y una gran responsabilidad, que posicionará a Andalucía y a España a la vanguardia de los registros de cáncer de población europeos". Disponer de datos poblacionales sobre cáncer precisos, completos y actualizados es esencial para conocer el impacto de esta enfermedad, supervisar las tendencias, identificar las desigualdades y evaluar el impacto de los programas de prevención, detección precoz y tratamiento, así como la calidad de vida y las tasas de supervivencia, ha apuntado la Junta en una nota.

CancerWatch garantizará que el Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer (ECIS-por sus siglas en ingles), que desempeña un papel fundamental en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y el Registro Europeo de Desigualdades en el Cáncer, disponga de datos de alta calidad procedente de los registros de cáncer de población europeos. Coordinada por el Instituto Noruego de Salud Pública y con la participación de 92 entidades asociadas de 29 países, 58 registros de cáncer de población europeos, CancerWatch mejorará la calidad, la comparabilidad y la actualización de los datos de los registros de cáncer basados en la población (PBCR-por sus siglas en inglés) de toda Europa.

CancerWatch une a los registros de cáncer, los institutos y escuelas de salud pública, las organizaciones de investigación y los ministerios de sanidad en un esfuerzo coordinado para reforzar la inteligencia sobre el cáncer en Europa. La acción conjunta proporcionará nuevas herramientas, metodologías compartidas y una hoja de ruta para los futuros indicadores epidemiológicos del cáncer, al tiempo que identificará oportunidades para ampliar la cobertura del registro de cáncer a otras regiones que actualmente no están cubiertas.

Al mejorar la calidad y la puntualidad de los datos sobre el cáncer en Europa, "CancerWatch contribuirá a garantizar que las políticas y la investigación se basen en la mejor evidencia científica posible, lo que en última instancia salvará vidas y mejorará la calidad de vida de los supervivientes de cáncer", afirma Giske Ursin, coordinadora del proyecto, del Instituto Noruego de Salud Pública. "Mejores datos significan un mejor control del cáncer. Con CancerWatch, estamos sentando las bases para una prevención, un diagnóstico y un tratamiento más eficaces, así como para un acceso más equitativo a la atención sanitaria en toda Europa", añade Gijs Geleijnse, coordinador científico del Instituto Noruego de Salud Pública.

Philippe Roux, jefe de la Unidad de Cáncer, Salud en Todas las Políticas de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, destaca la importancia de CancerWatch. El Registro Europeo de Desigualdades en el Cáncer (ECIR) es un instrumento político fundamental que ayuda a los Estados miembros de la UE a identificar las desigualdades en la prevención, la atención y los resultados en cáncer, así como las áreas que pueden mejorarse. Animo encarecidamente a todos los países europeos y partes interesadas a que lo utilicen.

Los registros de cáncer de población han sido la columna vertebral de la vigilancia epidemiológica del cáncer en Europa durante décadas, permitiendo a los países realizar un seguimiento de la incidencia, la mortalidad y la supervivencia. Sin embargo, las diferencias en los marcos jurídicos, la interoperabilidad y los recursos hacen que la exhaustividad y la actualidad de los datos varíen considerablemente. CancerWatch se basa en el trabajo de la Red Europea de Registros de Cáncer (ENCR), el Centro Común de Investigación (JRC) y socios internacionales como la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), alineando esfuerzos para ofrecer información más rápida y fiable.

En el marco de la Joint Action CancerWatch, España participa activamente a través de 15 entidades de 5 Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), contribuyendo al desarrollo de un modelo integrado de conocimiento sobre el cáncer. Esta participación refleja el compromiso de las entidades españolas con la mejora de la calidad, cobertura y utilidad de los datos sobre cáncer para la vigilancia y el control del cáncer, en línea con los objetivos del Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer (ECIS) y el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS).

Andalucía participa en esta Acción Conjunta a través de la Consejería de Salud y Consumo como entidad beneficiaria. Además, contribuyen a este proyecto el Servicio Andaluz de Salud, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería y la Fundación Progreso y Salud.

Por su parte, la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde se ubica y dirige el Registro de Cáncer de Granada, que este año cumple 40 años de andadura, está representada por la doctora María José Sánchez, profesora en la Escuela y directora del Registro de Cáncer de Granada, además de directora científica de ibs.Granada, y la doctora Dafina Petrova, investigadora Miguel Servet del Registro de Cáncer de Granada y del ibs.Granada. Ambas colideran, junto con el Instituto de Salud de Luxemburgo, uno de los paquetes de trabajo más importantes, centrado en asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las mejoras y estrategias implementadas en esta Acción Conjunta.