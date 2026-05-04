Sierra Nevada cierra la temporada más dura con cerca de 900.000 esquiadores, un 3,9% más

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en la provincia de Granada ha cerrado con casi 900.000 esquiadores una de las temporadas más duras de la historia reciente, en la que la adversa meteorología provocó el mayor número de días de cierre. - JUNTA

GRANADA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en la provincia de Granada ha cerrado este lunes con cerca de 900.000 esquiadores una de las temporadas invernales más duras de la historia reciente, en la que la adversa meteorología provocó el mayor número de días de cierre de la serie estadística (16) y causó daños en las instalaciones durante el mes de febrero que obligó a redoblar esfuerzos humanos y económicos para recuperar la estación para la segunda mitad de la campaña 2025/26.

Con todo, la cifra de esquiadores (896.241) supone un aumento del 3,9% con respecto a la temporada anterior; los usuarios de actividades en la nieve en Borreguiles y en Pradollano ascendieron a 202.521 (-12,1%) mientras que el uso de remontes para peatones (telecabinas de acceso a Borreguiles o el telesilla urbano Parador) experimentó un descenso del 16,4 con ?130.412 peatones.

La ocupación hotelera en los establecimientos de hospedaje de Pradollano fue del 66%, 4 puntos más que la pasada campaña. Por procedencias, el esquiador nacional con el 94,8 por ciento es predominante en las pistas de Sierra Nevada, seguido de portugueses y británicos; dentro del territorio nacional, Andalucía lidera el ranking por comunidades con el 72,6% por delante de la Comunidad de Madrid (18,8) y Valencia (5,6).

El arranque de temporada hacía presagiar que la 25/26 podría ser una de las mejores de la historia por nieve, oferta esquiable y afluencia, si bien esta proyección se truncó abruptamente en febrero donde se concentraron once de los 16 días de cierre totales, más un buen número de jornadas de esquí muy condicionadas por la adversa meteorología y sus efectos sobre las instalaciones de Sierra Nevada.

TREN DE BORRASCAS

La fuerza de los temporales de febrero fue tal que no sólo provocó el colapso de la ya célebre pilona 23 del telesilla Laguna (reparada 46 días después), sino que dejó secuelas en los principales remontes de la estación. Así, fue necesario sustituir 65 poleas dañadas de los telesillas Veleta, Stadium, Monachil, Laguna, Dílar o Virgen de las Nieves; los fuertes vientos sacaron el cable tractor en 51 puntos de la línea de los remontes situados en la mitad superior del dominio esquiable.

Un total de 17 cañones de nieve quedaron inutilizados. La pista de El Río, seriamente afectada por la fuerza de las lluvias en la parte baja de la estación, fue reparada y puesta en servicio en 24 horas, mientras que el complejo de actividades Mirlo Blanco recuperó la actividad una semana después de la misma riada, que inutilizó la instalación.

El efecto positivo fue la gran cantidad de nieve acumulada, especialmente de los 2.500 metros hacia arriba. Así, el mes de marzo de 2026, con una oferta esquiable óptima (nieve polvo, grandes espesores y más de 100 kilómetros esquiables) y el buen tiempo, pasa a la historia como el de mayor afluencia de la serie estadística de Sierra Nevada.

A juicio del consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, la temporada 2025/26 ha sido "la temporada de los trabajadores de Cetursa, que han combatido contra situaciones pocas veces vistas en nuestra montaña por la reiteración y dureza de los temporales y han revertido una situación muy difícil, firmando una campaña excepcional. Agradecemos a nuestros clientes su fidelidad, comprensión y paciencia en los días malos".

Cetursa Sierra Nevada ha firmado una temporada récord en empleo con más de 740 trabajadores. Abril registró buenas cifras de esquiadores y visitantes hasta la semana posterior a Semana Santa, tras la cual se produjo una fuerte caída de la afluencia a pesar de la amplia oferta esquiable, el atractivo de la nieve primavera de Sierra Nevada, la intensa campaña promocional y la casi nula oferta de esquí en el Sur de Europa.

Las previsiones meteorológicas en ese periodo, muy cambiantes, han influido en el irregular comportamiento de la temporada de primavera. Desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 3 de mayo de 2026, Sierra Nevada registró 825 litros por metro cuadrado, la segunda cifra más alta de los últimos 20 años solo superada por la campaña 2009/10 (1.042 litros/metro cuadrado).

La traducción de estas precipitaciones en nieve dio como resultado espesores medios de 198 centímetros de máximo y 112 de mínimo, con acumulaciones en zonas altas de la estación (Veleta y Laguna) de casi cuatro metros.

Según webs especializadas del sector nieve, Sierra Nevada fue durante la temporada una de las estaciones con más nieve de Europa (fue la primera durante varias semanas) y llegó ser la tercera del mundo.

Por otra parte, cabe destacar la obra de emergencia que la Consejería de Fomento está acometiendo en la carretera de acceso a Pradollano, la A-395 R1 y R2, una de las vías que se vio afectada por el temporal.

Los trabajos de reparación comenzaron en febrero, mes en el que se consiguió habilitar un carril reversible de entrada y salida y un acceso peatonal. A partir de ahora, una vez finalizada la temporada de esquí, y hasta el 10 de julio, la limitación de la A-395 R1 será total y en horario continuado.

En este caso, para reducir las molestias de los visitantes, seguirán habilitados los itinerarios alternativos por la carretera A-395 R2. Actualmente, se continúa trabajando en la zona con un total de seis equipos. El objetivo es que de cara a la próxima temporada los dos accesos a la estación de esquí de Sierra Nevada estén asegurados.

DEPORTES, MEDALLAS Y MUCHO MÁS

Aunque la meteorología alteró constantemente el programa deportivo de la temporada, Sierra Nevada, junto con las federaciones andaluza y española de deportes de invierno y la federación de montaña, sacó adelante el calendario de competiciones previsto inicialmente.

Así, en los distintos estadios deportivos de la estación se han desarrollado un total de 55 competiciones oficiales de esquí alpino, freestyle esquí, snowboard y esquí de montaña en los que han participado un total de 3.303 deportistas de todas las edades.

Más allá de los tradicionales deportes de nieve, la estación acogió competiciones de carreras por montaña sobre superficie nevada que ya están asentadas en el calendario deportivo de la estación como el Snow running o la Ultra Sierra Nevada.

El éxito deportivo de Sierra Nevada se reflejó en los Juegos Olímpicos Invierno de Cortina Milano 2025 donde la esquiadora de montaña Ana Alonso obtuvo dos medallas de bronce, mientras que la esquiadora paralímpica Audrey Pascual se colgó cuatro medallas, dos de ellas de oro.

Entre los eventos lúdicos de la estación destacó la retransmisión por Canal Sur Televisión de las campanas de Nochevieja desde la plaza de Andalucía de Pradollano.

COMUNIDAD Y WEBCAM DE BORREGUILES

La comunidad de Sierra Nevada, agrupada en torno a las distintas plataformas digitales, volvió a crecer una temporada más. El número de seguidores en redes sociales, liderados por TikTok e Instagram, alcanzó los 542.346 seguidores (frente a los 458.182 de la temporada anterior), lo que supone un crecimiento del 18,4%.

La página web, por su parte, registró 27.216.649 visualizaciones de página, frente a las 21.312.093 visualizaciones de la temporada anterior, mientras que los usuarios únicos ascendieron a 2.578.455, cuatrocientos mil más que el mismo periodo de la temporada 2024/25.

Mención aparte merece la visualización de las webcams que Sierra Nevada tiene embebidas en la web para conocer en tiempo real la evolución de la nieve y la meteorología en todas las zonas de la estación.

Feratel, proveedor de este tipo de cámaras en la mayor parte de estaciones de esquí del mundo y en un buen número de ciudades monumentales, constató que la cámara de Borreguiles fue en febrero y marzo de 2026 la más vista con 10,7 y 7,4 millones de visualizaciones respectivamente, en ambos meses por encima de la ciudad de Roma.