El Teatro Alhambra de Granada celebra el 8M con dos creadoras que cuestionan el amor romántico

Archivo - Escena de la obra 'Kill me’. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Alhambra acoge esta semana dos propuestas escénicas creadas y protagonizadas por mujeres que invitan a reflexionar sobre el amor y la salud mental con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

De un lado, los días 6 y 7 de marzo, la creadora argentina Marina Otero presenta 'Kill me', su nueva pieza de danza contemporánea, configurada como una reflexión radical sobre el amor y la salud mental desde una mirada punk, descarnada y profundamente autobiográfica.

Por otro lado, el miércoles 4 de marzo, la compañía Ibuprofeno Teatro recalará con 'Deadpan Karaoke', con dos funciones para centros escolares y una para público general a las 20,00 horas.

El coordinador del espacio escénico, Juan Manuel Ferriz, ha destacado que "esta semana contamos con dos espectáculos escritos e interpretados por mujeres que cuestionan el amor romántico en la sociedad actual", subrayando así el compromiso del teatro con una programación alineada con la conmemoración del 8M.

La obra protagonista del fin de semana, 'Kill me', cuenta con la participación de Ana Cotoré, Javiera Paz, Natalia López Godoy, Myriam Henne-Adda --quien además interpreta música original en directo--, la propia Marina Otero, autora del texto, y Tomás Pozzi.

La pieza propone una experiencia estética de gran intensidad que explora los vínculos entre locura y amor. La obra continúa la trilogía iniciada con 'Love me' (2022) y 'Fuck me' (2020) y forma parte del proyecto "Recordar para vivir", con el que Otero plantea revisitar y reversionar sus creaciones a lo largo del tiempo.

En esta ocasión, la artista parte de su propia experiencia vital así como de un diagnóstico psiquiátrico para construir un relato escénico que reflexiona sobre la exposición del cuerpo, la fragilidad emocional y las exigencias del mercado cultural contemporáneo.

Desde una escritura directa y sin concesiones, 'Kill me' cuestiona los límites entre lo personal y lo artístico, interpelando al espectador tanto en el plano emocional como en el político.

El espectáculo está recomendado para mayores de 16 años e incluye aviso por contenido sensible (mención de suicidio, desnudos integrales, uso de luces estroboscópicas e inciensos).

'DEADPAN KARAOKE'

El miércoles 4 de marzo, Día del Espectador, la compañía Ibuprofeno Teatro lleva al Teatro Alhambra 'Deadpan Karaoke', un espectáculo unipersonal de carácter participativo que combina comedia, música y cine para analizar el amor en la sociedad contemporánea.

Dos funciones dirigidas a centros escolares a las 11,00 horas, y una para público general a las 20,00 horas, completan la programación.

Dirigida por Patricia Rodríguez e interpretada por Marián Bañobre --con creación y dramaturgia compartidas por ambas--, la propuesta se articula en torno a una pregunta clave: ¿es posible el amor en una sociedad tardocapitalista atravesada por la tecnología y la hiperconectividad?.

El título juega con el contraste entre el término deadpan, asociado a la expresión imperturbable, y el karaoke como "orquesta vacía", anticipando el tono irónico del montaje.

La obra surge del deseo de explorar los límites de la comedia desde una perspectiva de género y se inspira, entre otras referencias, en la novela gráfica No siento nada de Liv Stromquist, que acerca al gran público debates sociológicos y filosóficos mediante un lenguaje accesible y humorístico.

En escena, Marián Bañobre encarna a una maestra de ceremonias robotizada, incapaz de sentir emociones, que interactúa con el público para comprender qué significa emocionarse.

A través de canciones asociadas al imaginario romántico y referencias cinematográficas como 'The Bridges of Madison County', la compañía revisa los clichés del amor romántico desde una mirada crítica y contemporánea.

Ibuprofeno Teatro cuenta con una amplia trayectoria internacional, participando en festivales y giras en Portugal, Alemania, Francia, Suiza y Australia, además de numerosos eventos en España.