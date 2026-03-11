Un total de 22 entidades de Granada y provincia se benefician de las ayudas destinadas al arte sacro

La Junta informa de las ayudas destinadas al arte sacro en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez López, ha hecho balance, en la iglesia de San Justo y Pastor de Granada, de las ayudas para la conservación y restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso, correspondiente a 2025.

En esta convocatoria han resultado beneficiarias en la provincia de Granada 22 entidades, con una aportación total de 462.125 euros.

Rodríguez López ha subrayado que estas ayudas son claves para la preservación de un patrimonio "que forma parte esencial de la identidad artística, religiosa e histórica de nuestros municipios", y ha resaltado su impacto en el tejido profesional de restauradores, historiadores del arte y artesanos especializados.

Asimismo, ha destacado que "las entidades que cuidan del patrimonio religioso y los profesionales vinculados al arte sacro ocupan el lugar que merecen en la política cultural de la Junta".

En este sentido, ha detallado que entre los proyectos seleccionados se encuentran intervenciones de envergadura como la restauración del retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la parroquia de San Justo y Pastor o el Baldaquino de la Cartuja.

También, diversas esculturas --como Santa Bárbara, San Francisco de Asís o el Cristo en la Cruz de San Matías-- y piezas singulares como el tapiz 'La Quema de los Ídolos del Sacromonte' o el púlpito del Sagrario de la Catedral de Granada.

En concreto, en esta convocatoria se restaurarán bienes de catorce municipios, entre los que se encuentran Alfacar, Beas de Granada, Bubión, Cájar, Ferreira, Íllora, Órgiva, Pinos Genil, Santa Fe, Soportújar, La Taha, El Valle, Villa de Otura y Víznar.

De estas poblaciones cabe señalar los proyectos de restauración del Retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Alfacar, el Retablo Mayor de la Iglesia de Santa María Magdalena en Pinos Genil, la escultura de Nuestra Señora de Belén en Santa Fe y el cuadro de la Santísima Trinidad en Íllora.

En relación a los bienes de la capital, el delegado ha señalado que a través de estas ayudas se intervendrá en el tapiz La Quema de los Ídolos, en la Abadía del Sacromonte; el retablo Baldaquino, en el monasterio de La Cartuja; en el púlpito de la iglesia del Sagrario, en la Catedral de Granada y en la obra Persecución de los Hospitalarios en Polonia, en el Hospital de San Rafael.

También, en la talla del Cristo de la Expiración en la Real Federación de Hermandades; y en los retablos de Jesús Nazareno y el Cristo en la Cruz de las parroquias de San Justo y San Matías, respectivamente.

Rodríguez ha insistido en que el objeto de estas ayudas --que dan continuidad a los incentivos para este mismo fin convocados en los años 2020 y 2021-- es promover la redacción y ejecución de intervenciones de conservación-restauración de bienes mueble del patrimonio cultural andaluz que se singularizan por ser bienes que hayan sido creados, se destinen o puedan vincularse con un uso religioso, sea de carácter cultual, litúrgico, devocional o procesional y que son custodiados por entidades religiosas en Andalucía.

Las actuaciones subvencionadas en la convocatoria de 2025 en toda Andalucía, con una dotación de 2,2 millones de euros, suponen la creación de empleo director de 182 personas en sectores especializados en el ámbito del patrimonio cultural.

De este modo, 97 son conservadores-restauradores y 59 entre historiadores y antropólogos, además de implicar a otros profesionales tales como arquitectos, fotógrafos o artesanos.

CONVOCATORIAS ARTE SACRO 2020 Y 2021

En su intervención, el delegado ha recordado que, gracias a las anteriores convocatorias, las de 2020 y 2021, impulsadas por la Consejería de Cultura y Deporte, en la provincia de Granada se restauraron un total de 26 bienes del patrimonio cultural de carácter religioso.

En concreto, ha detallado, fueron ocho los proyectos subvencionados en la primera convocatoria, la de 2020, y 18 las restauraciones efectuadas a través de estos incentivos en el año 2021.

Para ambas convocatorias se destinaron más de 500.000 euros, ha añadido Rodríguez, quien subrayó el compromiso del Gobierno andaluz con el patrimonio cultural de Andalucía.