Un total de 26 entidades sin ánimo de lucro ya han participado en la iniciativa 'AsociAcciÓN' del Clínico de Granada

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la salud han participado en la iniciativa 'AsociAcciÓN' del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada desde su puesta en marcha en junio del pasado año.

Este proyecto busca "reconocer y difundir la labor de las entidades sin ánimo de lucro que acompañan, asesoran y apoyan a pacientes y familiares en el ámbito de la salud", según ha informado el Clínico en una nota de prensa este viernes.

La Comisión de Participación Ciudadana del Clínico impulsa esta iniciativa dentro de su trabajo de fortalecimiento de la colaboración entre el hospital y las asociaciones de pacientes, al tiempo que fomenta "la implicación de usuarios y pacientes en la vida del centro sanitario".

'AsociAcciÓN' consiste en la elaboración y difusión quincenal de vídeos que documentan el trabajo de las distintas asociaciones vinculadas al hospital. En ellos participan representantes de las entidades que dan a conocer sus servicios, su ámbito de actuación y ofreciendo vías de contacto a las personas interesadas. Junto a ellos, profesionales del Clínico San Cecilio explican el trabajo conjunto que se realiza con las asociaciones.

Estos contenidos se difunden en las redes sociales y soportes corporativos del hospital, que cuentan con una comunidad de más de 60.000 seguidores y más de cuatro millones de impresiones anuales, lo que convierte a 'AsociAcciÓN' en un altavoz importante para las asociaciones.

Además, desde el hospital se pone a disposición de las entidades un vídeo corporativo profesional que puede emplear en su comunicación, un recurso especialmente valioso para aquellas con medios limitados. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, en junio de 2024, se han publicado 26 vídeos y se encuentran en marcha seis nuevas producciones. Además, la campaña continuará desarrollándose en los próximos meses con el objetivo de superar el medio centenar de asociaciones participantes.

En su primer año de vida, 'AsociAcciÓN' ha cosechado resultados muy positivos: 150.000 visualizaciones, 3.740 interacciones y más de 327 horas de vídeo reproducido, además del reconocimiento de las entidades participantes y la solicitud de otras asociaciones para incorporarse al proyecto.

Todos los vídeos de la campaña están disponibles en las redes sociales del hospital (Facebook, X e Instagram), en el canal de YouTube @clinicodegranada y en la web 2www.asociaccion.es2 que actúa como repositorio del proyecto.

La Comisión de Participación Ciudadana del Clínico San Cecilio está compuesto por profesionales de diferentes áreas del hospital y representantes de entidades sin ánimo de lucro vinculadas al hospital.

Su principal función es "fortalecer la relación entre el hospital y la ciudadanía, facilitando la integración de la comunidad en la gestión del centro y visibilizando la labor de las asociaciones de pacientes y familiares".

Además de 'AsociAcciÓN', la comisión desarrolla una importante labor durante todo el año con actividades como el encuentro anual de asociaciones, que reúne a más de 70 entidades, el impulso de convenios de colaboración y programas de voluntariado con más de 20 entidades o la mejora de la experiencia del paciente a través de un grupo de trabajo específico.