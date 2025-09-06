El 112 gestiona casi 17.000 emergencias este verano en Huelva, un 11,4% más que en 2024

HUELVA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha coordinado un total de 16.920 emergencias entre los pasados días 1 de junio y 31 de agosto en la provincia de Huelva, lo que supone un incremento del 11,4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se gestionaron 15.189 incidencias.

Las razones más habituales por las que los usuarios han llamado al teléfono único de emergencias en la provincia onubense han sido por asistencias sanitarias, con 7.522 emergencias coordinadas, seguidas por los casos de seguridad ciudadana (2.815), incidencias de tráfico (1.728), incendios (1.144), avisos relacionados con animales (1.066) y accidentes de circulación (823), según se detalla en un comunicado difundido este sábado, 6 de septiembre.

El resto de avisos coordinados por el 112 en Huelva se reparte entre anomalías en servicios básicos, requerimientos de servicios sociales y rescates y salvamentos.

Huelva se encuentra entre las provincias andaluzas que han gestionado menos emergencias este verano, seguida de Jaén (14.337), mientras que a la cabeza se sitúan Málaga, con 58.426 emergencias, Sevilla (57.303), Cádiz (34.657), Granada (29.384), Almería (21.891) y Córdoba (17.540).

A nivel regional, las emergencias coordinadas en la provincia onubense suponen el 6,7 por ciento de las atendidas en el conjunto de Andalucía, donde se han gestionado un total de 250.459 sucesos durante el periodo estival.

SERVICIO PÚBLICO, GRATUITO Y MULTILINGÜE

Emergencias 112 Andalucía es el teléfono único de emergencias vigente en toda la Unión Europea, activo las 24 horas de todos los días del año, para todo tipo de situaciones de urgencia o emergencia, como asistencia en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Además, el 112 dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que llama.

El servicio en Andalucía ofrece una atención multilingüe, ya que se gestionan avisos, además de en español, en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que lo necesite.