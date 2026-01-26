Adjudicadas las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva tras levantarse la suspensión cautelar

Archivo - Proyecto del Hospital Materno Infantil de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha publicado este lunes la adjudicación de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva a la UTE formada por Obrascón Huarte Lain, S. A. (OHLA) y por Construcciones Sánchez Domínguez Sando S.A. ---como se indicaba en la propuesta de adjudicación--, tras haber obtenido mayor puntuación sobre los criterios establecidos. Las obras tienen un presupuesto de 84,9 millones de euros, IVA incluido.

Así lo recoge la resolución publicada por la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press, que recoge que el plazo de ejecución de las obras es de 36 meses, según ha adelantado el diario Viva Huelva. Esta adjudicación se hace pública después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales levantara la suspensión cautelar adoptada el pasado 9 de enero, después de que se presentara un recurso.

La Consejería, a través del SAS, recibió un total de 12 ofertas para la ejecución de las obras de construcción del Hospital Materno Infantil de Huelva. Todas las propuestas se presentaron dentro del plazo previsto, que finalizó el 25 de septiembre.

Según indica el SAS en la documentación de la resolución, entre los objetivos incluidos en el Plan de Infraestructuras 2020-2030, elaborado de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2019, figura el nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

La resolución indica que están presupuestados para 2026 un total de 16,5 millones de euros para el inicio de la obras, mientras que para 2027 serían 28,9 millones, el mismo presupuesto para 2028, y la última partida de 8,2 millones se destinaría en 2029.

La edificación de esta infraestructura ha sido asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta, una actuación que tiene como finalidad agilizar su desarrollo para que su puesta en funcionamiento se produzca lo antes posible. Por su parte, el proyecto modificado ha sido supervisado por la Delegación Territorial de la Consejería en Huelva.

Con una superficie total construida de 36.372,34 metros cuadrados, el nuevo edificio se integrará funcional y formalmente en el actual complejo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, permitiendo una expansión natural de sus instalaciones. De forma detallada, el Hospital Materno Infantil de Huelva dispondrá de 125 nuevas camas distribuidas entre las áreas de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental, UCI y Cuidados Intermedios. Entre sus principales dotaciones clínicas se incluyen un Área de Neonatos, Bloque Quirúrgico, Bloque Obstétrico y Urgencias de Pediatría y Obstetricia.

En cuanto a las dotaciones ambulatorias, contará con un Hospital de Día Pediátrico y Quirúrgico, consultas externas de Pediatría, Ginecología- Obstetricia y Salud Mental Infanto-juvenil, con consultas y Hospital de Día.

NUEVO EDIFICIO CON SEIS NIVELES

El nuevo edificio se organizará en seis niveles. El nivel 0 albergará las áreas de Salud Mental Infantil y Juvenil, las consultas pediátricas, el Hospital de Día Médico y la Atención al Usuario. En el nivel 1 se situarán las Urgencias, Consultas y Hospitalización de Ginecología y Rehabilitación Pediátrica. En el segundo nivel los bloques quirúrgico y obstétrico, junto con áreas de Urgencias, Neonatos y Hospitalización Obstétrica. En el nivel 3 estará el Área de Neonatología, incluyendo la UCI y la hospitalización convencional. Mientras que el cuarto nivel se destinará a espacios exteriores de juego de niños y áreas técnicas de instalaciones y el último nivel al helipuerto.

Señala la Consejería que, entre las "mejoras incluidas con respecto al diseño anterior", se incrementa en un 25% el número de paritorios, un 33% los puestos de cuidados intensivos y un 36,6% la hospitalización en Pediatría. También habrá un 13% más de camas para la atención a la mujer en las especialidades de Obstetricia y Ginecología. En este sentido, se prevé un crecimiento de la actividad asistencial y una reducción de las listas de espera.

Así, se espera que en el nuevo centro se atiendan de media al año más de 64.000 consultas, 21.000 urgencias pediátricas y 17.000 urgencias ginecológicas u obstétricas. La construcción del centro hospitalario lleva aparejada asimismo la liberación de más de 12.000 metros cuadrados, 9.000 en el Juan Ramón Jiménez y 3.000 en el Vázquez Díaz. Estos espacios que se liberarán irán destinados a la mejora de las instalaciones para pacientes oncológicos, hospitalización general, Salud Mental y Urgencias, así como la incorporación de nuevas prestaciones, entre otras mejoras.

Desde el punto de vista económico, la inversión de casi 85 millones de euros está incluida dentro del marco 2021-27 del Programa Feder en Andalucía. En cuanto al empleo, se estima la creación de 150 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y 178 en la fase de explotación. Igualmente, se prevé un impacto indirecto en el mercado laboral de la provincia debido a la actividad generada por la puesta en marcha del nuevo centro.