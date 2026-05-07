Adjudicado el contrato de carriles bici en Huelva que enlazan con las estaciones de tren y bus y la UHU

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación del contrato de ampliación de los carriles bici de Huelva capital a la empresa Prodesur Construcción y Proyectos. El proyecto abarca la construcción de trazados con una longitud de 4,4 kilómetros de carriles bici que posibilitarán la conexión de la red ciclista actual con la estación de autobuses, la estación de ferrocarril y la Universidad, así como con los carriles bici metropolitanos hacia Punta Umbría y Gibraleón.

Según ha indicado la Junta en una nota, los pliegos del contrato incluyen ocho ramales de carriles bici que se acondicionarán minimizando la afectación a aparcamientos, acerados y calzadas, y eliminando barreras arquitectónicas que interfieran con la continuidad del trazado.

En concreto, son 4.427 metros de carril bici, con un ancho medio de dos metros y delimitados mediante bordillos enrasados con la acera. Los pasos de calzada se ejecutarán al mismo nivel para "garantizar la seguridad y comodidad" de los ciclistas.

El ramal principal conectará la estación de autobuses con la Avenida de Alemania y se extenderá hasta la calle Ruiz de Alda, mientras que otro ramal de 1,5 kilómetros unirá el paseo de la Glorieta con la calle San Sebastián, pasando por La Merced y con conexiones al campus universitario.

En las proximidades de la estación de tren se construirán dos ramales de 1,1 kilómetros cada uno, que facilitarán la conexión con la Plaza de América y la Alameda de Sundheim. La construcción de estos ramales supone un coste para la administración andaluza de 1.337.050 euros.

Los distintos trazados incluyen la remodelación y reurbanización de áreas de espacio público urbano, reintegrando las afecciones localizadas derivadas de la implantación de la obra, según lo plasmado en el convenio de colaboración para el carril bici entre las administraciones autonómica y local.